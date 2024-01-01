鐵工中風臥床8年！越裔妻不離棄照料　圓融行善團伸援15萬

▲新北市警察局督察陳錦明（右3）、烘內派出所所長鄧智源（左1）、烘內實物銀行負責人許崇修（左3）和圓融行善團長許誥（右5）及團員一起探視，並致贈15萬元善款給曾女士（右4）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

家住新北市汐止區戴姓鐵工8年前，因腦中風致長期臥床，三餐及生活均仰賴越南裔太太照料，烘內派出所實物銀行於今年3月起開始每月提供生活用品，但戴家生活日益陷困，經轉介社會局和圓融行善團，短時間內募集15萬元，社會局副局長許秀能等人12月27日將善款送到戴家，越南裔太太對於台灣人的善心表示非常感激。

七星社福中心主任周培仙表示，戴姓鐵工之前有段婚姻，育有一子，後來離異，再與越南裔現任太太結婚，並育1子，目前已就讀高職，但因先生病倒後，經濟來源暫輟，太太於是利用假日到菜市場賣越南春捲，兒子也利用寒暑假打工，希望能貼補家用，慈濟基金會每學期補助7500元學費，一年補助1萬5000元。

▲汐止鐵工中風臥床8年，越南裔太太曾女士不離不棄，細心照料餵食。

烘內派出所實物銀行就設在派出所內，也納入新北市實物銀行運作，負責人許崇修於今年3月得知此案，每月會送生活物資及長照所需物品如尿片、看護墊等，發現戴家生活越來越困窘，市警局督察陳錦明有次到汐止訪視時，許崇修談及此案，於是將全案轉交社會局和圓融行善團協助。

圓融行善團團長許誥、監察人吳叁寶、黃進行兩位里長、成員江明蓉、陳國勝等人，和社會局將善款交由案家。許秀能表示，由於戴某中風8年，加上長期臥床，有關他的身障等級可以再進一步鑑定，以利後續申請身障生活補助，並引入長照資源。

戴男的越南裔太太曾女士表示，對於市府和圓融等各界的善心幫助，非常感動，不過她在能力範圍內，會盡量自己照顧。目前社工有引進長照喘息服務，她也非常感謝。