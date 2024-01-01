新北佈老志工服務升級　到宅陪銀髮長者健身運動

▲新北佈老志工到宅鼓勵坐輪椅的長輩伸展上肢運動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著老年人口成長，新北市政府社會局為使長輩獲得更完善照顧服務，不僅增設社區活動據點，同時為讓無法或不願出門的長輩獲得妥善照顧，於2023年將佈老志工到宅陪伴服務升級為「健康促進服務」，日前辦理「凝聚‧再出發」經驗分享，邀請91位投入升級服務的代表，由副局長許秀能頒發象徵轉型服務的徽章，感謝佈老志工為長輩活躍老化盡分心力。

許秀能表示，根據衛福部統計，我國65歲以上高年族群因無法自行活動、臥床或失能等情形，必需依賴他人照顧生活的時間平均超過8年。為改善長輩不願或無法出門而逐漸喪失自主能力，自今年7月起將佈老志工服務內容從原有的陪伴服務升級成「健康促進服務」，針對社區有健康促進需求卻又無法參與活動的長輩，提供到宅健康促進服務，以延緩長輩失能。

▲新北佈老志工升級服務「凝聚‧再出發」。

許秀能說，新北市老年人口已突破72萬，占全市人口比18％，再過2年，全台灣老年人口預估會達到20％，換句話說每5位就有1位是老人。新北市於10年前以「存老本、顧未來」為核心價值所成立的佈老時間銀行，感謝所有佈老志工的投入，無論是到獨居長輩家中、公共托老中心或全齡公園，都有佈老志工服務的足跡。在升級服務中，規劃有健康促進培訓課程，讓佈老志工在服務時亦能同步自我增能。

社會工作科長劉文湘表示，自2023年7月起投入升級服務的佈老志工有394位，截至2023年11月底有188位提供118位長輩服務，累積服務時數達6399小時，未來希望有更多的佈老志工投入服務，協助長輩健康老化、在地安老。

▲佈老志工到宅教長輩使用長毛巾伸展肢體健身。