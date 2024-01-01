新年暢遊東北角！新北推貢寮輕旅地圖　美味料理享百元折扣

▲卯澳海洋驛站美味香煎貢寮鮑。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

跨年迎新，新北市政府漁業處推薦民眾到貢寮區漁會官網或FB下載「鮑吃鮑遊輕旅地圖」，跟著地圖指引前往貢寮來趟好吃好玩東北角之旅，元旦觀極東日出，看潮起潮落聆聽那海洋的呼吸聲，走訪寧靜漁村闖新潮彩繪漁港，以及到特約餐廳品嚐當季貢寮鮑料理享滿額優惠，好好犒勞過去一年努力工作的自己。

貢寮的漁港和漁村充滿了獨特的魅力！濱海沿線的澳底漁港、福隆漁港及卯澳漁村就都是很棒的打卡景點，澳底漁港的景色令人難忘，特別是那些大型壁畫和盤旋的老鷹，對攝影愛好者來說一定是個絕佳的拍攝地點；福隆漁港則是冬季觀潮聽浪和欣賞臺灣本島極東第一道曙光的好地方，可以近距離感受海洋的動態變化和大自然的奇妙。在卯澳漁村，石頭屋展示了東北角先民的智慧，而利洋宮主祀提籃觀音則代表了在地文化特色。

▲澳底黑白毛海鮮餐廳「五味醬貢寮鮑」鮮美風味。

澳底黑白毛海鮮餐廳鄭素蘭表示，貢寮濱海半開放潮間帶養殖池提供了貢寮鮑（九孔鮑、黑盤鮑）理想的生長環境，培育出來的貢寮鮑味道鮮甜口感Q彈，簡單料理就很美味， 而「五味醬貢寮鮑」這樣的料理方式能夠最大程度地呈現貢寮鮑的鮮美風味，乾煎保留貢寮鮑的鮮甜，搭配五味醬更是獨特的享受。

漁業處長簡明雄表示，元旦起至2月29日期間民眾前往貢寮區黑白毛海鮮、海洋牧場、富士海鮮、卯澳海洋驛站和奇園自然料理等5間餐廳，消費貢寮鮑餐點滿1500元即可享有百元折扣優惠（限量550組），如果你正計畫造訪貢寮，這樣的折扣優惠絕對是個不容錯過的機會！

▲跟著「鮑吃鮑遊輕旅地圖」貢寮走透透。

▲▼澳底漁港內大型壁畫。