出門跨年戴口罩！境外空污影響　全台空品10處橘燈、金門亮紅燈

▲環境部提醒，跨年到元旦受境外污染，出門跨年看曙光要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪、李姿慧／台北報導

今天是2023年最後一天，各地舉辦許多跨年與元旦活動，環境部指出，從今天到明天上半天，隨著東北季風增強，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，其中金門已達對所有人健康不利的「紅色警示」，西半部從嘉義到高雄、以及離島馬祖，也有10處地區空品測站出現「橘色提醒」，提醒民眾跨年應留意短時間濃度容易上升，建議出門最好戴口罩。

環境部表示，今東北季風增強，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，南部地區位在下風處，污染物易累積；離島地區受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度較高。依今天上午10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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據環境部空氣品質監測網最新資料，截至今天下午1時，金門測站的空氣品質指標（AQI）飆到152，已達「紅色警示」，對所有族群健康皆不利，此外全台也有10處空品測站亮起對敏感族群不利的「橘色提醒」，包括嘉義縣的新港測站；台南市的安南、台南、麻豆；高雄市的橋頭、仁武、左營、前金、復興；以及離島地區的馬祖測站。

環境部指出，1月1日清晨至上午東北風可能持續挾帶境外污染物移入影響台灣，預估午後境外影響趨緩，迎風面擴散條件稍轉佳，但南部仍位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，清晨至上午中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象署也指出，今東北風增強，下午起桃園至台南、東南部、恆春半島沿海空曠地及澎湖、金門將有8至9級強陣風，今晚起桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有9至10級強陣風，據環境部空氣品質預報，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達124微克/立方公尺，今東北季風增強，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，南部地區位在下風處，污染物易累積。