跨年夜飄雨中倒數！低溫探15度　元旦雲層厚「迎曙光碰運氣」

▲元旦清晨各地雲量多，迎曙光要碰運氣。（示意圖／東管處提供）

記者李姿慧／台北報導

今(31日)跨年夜東北季風南襲，入夜後到明天元旦清晨，各地有零星飄雨機會，北部、宜蘭要在濕冷中跨年、迎曙光，低溫下探15度，氣象署表示，元旦清晨各地雲量偏多，迎曙光要碰運氣，若雲散快一點，有望雲縫中迎接2024年首道日出。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天跨年會有一波東北季風逐漸南下，入夜後天氣越來越涼，中層水氣通過，今晚各地雲量和降雨機率提高，未來一周有兩波東北季風，包括跨年和下周三，未來一周受東北季風影響，迎風面降雨明顯。

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今天白天各地雲量偏少，不過台灣西方有一股中高層水氣，預計今傍晚過後將移動到台灣上空，入夜後各地偏零星飄雨，其中北部、東半部、西部山區有飄雨，基隆北海岸、東半部降雨較明顯，西半部山區也有零星飄雨，北部也會飄雨。

明天元旦凌晨到清晨仍有中層雲系影響，曾昭誠表示，明天西半部平地有飄雨，各地山區也有飄雨，迎風面北部、基隆北海岸有降雨，東半部降雨較多，明天白天開始為水氣減少過程，降雨機率逐漸減少，僅東半部、西半部山區仍有降雨。

▲▼跨年元旦天氣及未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

未來一周降雨趨勢，曾昭誠說明，明天元旦到周二仍受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東半部、西部山區有雨；周二白天東北季風減弱，不過周三再增強，北部、東半部有明顯降雨；周四到周五東北季風減弱，迎風面轉東風，東半部有明顯降雨，北部、東北部雨勢趨緩。

溫度趨勢方面，曾昭誠表示，今晚跨年夜到明天元旦溫度持續下降，北部、宜蘭跨年夜午夜過後溫度降到16、17度，明天元旦清晨降到15度，跨年看日出要留意降溫，中南部、台東、花蓮溫度也有降溫，清晨低溫17到18度，明天白天溫度20度以上，明天白天北部、宜蘭感受仍涼，整體溫度不超過20度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

曾昭誠表示，周二東北季風減弱，周三再度增強，溫度明顯影響北部、宜蘭，中南部、花東溫度影響沒那麼大，北部、宜蘭高溫20度以下，清晨溫度15度，這波冷空氣溫度最低為周四清晨，周五將再回溫。

至於明天迎2024年首道曙光機率，曾昭誠說明，明天元旦東半部、中部山區有降雨狀況，東半部、基隆北海岸雲量多，有下雨機會，看日出要碰運氣，中部跟南部平地天氣比較好，但還是有飄雨機會，雲量還是偏多，中部山區中層水氣通過，1500到2000公尺以上山區要看日出，要留意雲霧厚度會覆蓋山區，霧氣比較重。

曾昭誠指出，整體來說，明天清晨中層雲量偏多，各地雲量都偏多，看到曙光機率要碰運氣，雲散快一點，有機會雲縫中見陽光。