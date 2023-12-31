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跨年倒數！國道下午11處地雷路段　國5要塞到午夜才紓解

▲▼元旦連假首日下午，國5仍有南下車潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲今下午還有一波跨年車潮，11處國道路段易塞。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)是2023年最後一天，下午和傍晚過後將出現跨年迎曙光出遊車潮，高公局預判國道今下午將有11處易塞地雷路段，其中國5北上車流恐怕得半夜才能紓解。

今為元旦連假第2天，預估交通量106百萬車公里，為平常1.2倍，上午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、國1北向內湖至五堵，其餘路段大致維持行車順暢。

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國道今上午也發生3起重大車禍，包括上午9時57分國1北向344.8公里處2輛小客車追撞，占用外線車道，10時12分排除，後方車流回堵3公里；上午10時42分國1南向93.2公里處發生2輛小客車追撞，占用內線車道，上午11時09分排除，後方車流也回堵4公里。

此外，今上午10時48分於國1南向80.7公里處發生1輛小貨車及1輛大貨車追撞，占用外線車道，11時08分排除，造成後方車流回堵2公里，3起事故影響車流甚鉅。

由於今晚將有不少民眾將參加跨年倒數和元旦迎曙光活動，國道下午將有一波車潮，高公局預判今日下午重點壅塞路段包括國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，並呼籲用路人透過高速公路1968網站及App掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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