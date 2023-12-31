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跨年倒數！雪梨擠爆「估湧100萬人潮」　有人提早3天排隊卡位

▲▼澳洲雪梨跨年煙火秀倒數中，當局預估湧入百萬人潮。（圖／翻攝TikTok@yourmomsfaveasko、@lewis.burn）

▲雪梨跨年煙火倒數中，各大賞景熱點都已經被搶光擠爆。（圖／翻攝TikTok@yourmomsfaveasko、@lewis.burn）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨是全球最早迎接2024年的大型城市之一，隨著跨年煙火秀倒數中，雪梨港周邊自今（31）日凌晨開始湧現人潮，如今各大賞景熱點早已擠爆，甚至有人3天前就開始排隊或紮營卡位。市長摩爾（Clover Moore）更透露，預計會有100萬人聚集在海濱與港邊，共襄盛舉。

澳洲氣象局預測，跨年夜氣溫可達21°C，儘管會有一些潮濕、烏雲及飄毛毛雨，但顯然沒有澆熄民眾熱情。根據雪梨市議會資訊，截至當地時間上午11時20分，麥奎里夫人石椅（Mrs Macquarie's Point）、皇家植物園（Royal Botanic Garden）、雪梨禁苑（The Domain）等最受歡迎的賞景地點都已經被占滿。

@yourmomsfaveasko I would rather not see the fireworks tbh #sydney #newyears #sydneynewyearseve #sydneyfireworks ♬ origineel geluid - Tik Toker

澳洲新聞更指出，31日午夜起，就開始有人潮在雪梨歌劇院附近聚集，到了凌晨5時占位民眾已達上千人。有些人在雪梨港內的鸚鵡島（Cockatoo Island）搭起帳篷、露營過夜，還有一群熱血民眾已經在禁苑排隊三天，而這支隊伍直到今天上午8時才開始往前移動，以利人們進入皇家植物園。

@lewis.burn Only 16 hours to go until new years…. #travel #traveltok #traveltiktok #sydney #nye #newyear #australia #backpacking #travellife ♬ Real Love Baby - Father John Misty

考慮到大批人潮，新南威爾斯州交通部（NSW Transport）在市內及周邊地區實施交通管制，也加派火車與公車服務，當晚預計高達1000班火車預期通過。值得注意的是，今年州政府停用門票系統，意味著港口場館能夠免費進入，因此預期出現比以往更多的人潮。

雪梨市長摩爾表示，市府預估今年雪梨港附近將湧入100萬人，主辦單位則動員1000名幕後工作人員及250名志工，確保一切順利，「在過去15個月裡，我們的跨年團隊及煙火專家一直在為今晚的活動努力，它預計比以往都更大、更好。」此外，她也對警方及反恐部門表達感謝。

 
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