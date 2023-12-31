台北101「300秒煙火秀」迎接2024跨年夜！　消防局全力整備

▲為迎接跨年夜，北市消防局全力整備。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

「2024台北最HIGH新年城跨年晚會」將從12月31日下午7時於台北市政府前廣場登場，消防局已完成信義計畫區內高風險場所消防安全設備檢查，並訂定消防搶救計畫，活動當天將部署水箱車、照明車及救護車等各式車輛共30輛，警義消人員140名執勤，配置於跨年晚會主舞台、101大樓南側等8處，以維護活動現場安全，並配合衛生局規劃於醫護站支援救護人車及市府南側等3處派駐機動待命救護人員，可即時支援現場救護案件。

消防局表示，跨年當天有長達300秒煙火秀，共2萬4,400發煙火；施放煙火廠商已依爆竹煙火管理條例相關規定申請並核准在案；另規劃安檢人員，查核跨年夜施放的煙火種類、規格及數量，煙火施放前，將再次確認現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格等。並派員至跨年煙火觀賞熱點象山六巨石，宣導民眾避免推擠掉落及要求101大樓針對煙火餘燼飄落熱區設置告示。

消防局119高效能勤務派遣系統為因應2024跨年活動已成立專案管理、臨時駐地、大量話務進線機制及介接EOC防救災專案，以提升資訊傳遞效能，讓報案訊息精準掌握；另為防範出現推擠踩踏意外，消防局新增市府、台北101/世貿及象山捷運站預置人員，如遇有緊急狀況，相關人員可第一時間協助捷運站務人員疏散民眾，並提醒民眾進出捷運站務必配合站務人員引導，進出站時勿推擠，並隨時注意自己與隨行家人、朋友的安全。另活動當天氣候預報為多雲有零星降雨，晚間低溫在14°C至15°C，仍提醒現場民眾應做好保暖，以免引發心血管疾病，發生憾事。