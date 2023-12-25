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人生不受限！新北漁家子弟蕭郁哲　化身漁人美味傳承者

▲新北漁家子弟蕭郁哲 化身漁人美味傳承者。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北漁家子弟蕭郁哲化身漁人美味傳承者。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區野柳漁家第三代蕭郁哲，原先跟著家人在近海從事捕撈，而後一手包辦經營海上服務業「娛樂海釣船」，並以販售新鮮近海漁產為宗旨，創立「尚鱻漁舖」，隨著新北市政府創立萬里蟹品牌，大批遊客前來萬里指名要吃萬里蟹，以烹調海味見長的他，決定以道地漁人料理推廣美味的萬里蟹，讓萬里蟹品牌成為海鮮界精品。

漁三代經營思維　開創人生新篇章

蕭郁哲出生於傳統漁家，從祖父那一代就以「討小海」（沿海漁業）維生，退伍後的他也跟著家人開啟漁人生涯，當時一出航便是近1個月的作業期，擁有自由靈魂的他雖然不怕吃苦，但也無法忍受時刻都被束縛在海上的生活，與家人商量後，轉而經營船隊中的娛樂海釣船，從攬客、訂位、行程安排，到補給、備材、開船都是一手包辦。

▲新北漁家子弟蕭郁哲 化身漁人美味傳承者。（圖／新北市漁業處提供）

▲蕭郁哲船長變大廚，開創漁人另一種可能。

在經營娛樂漁船之餘，蕭郁哲其實也忙著為自家漁獲尋找銷售通路，通常漁家會選擇將多餘或混捕的漁獲載到基隆崁仔頂魚市，但想將漁獲販售出去要靠運氣，等待顧客的同時，漁獲鮮度也隨著一點一滴流逝，愛客心切的他為了讓顧客買到新鮮的漁獲，決定結束海釣船事業，轉換銷售模式。

不僅將漁獲先行處理好，還添購冷凍及真空包裝設備將漁獲鮮度封存，在自家實體店面及網路販售，讓顧客買回家退冰、開封即可輕鬆下鍋料理，以新生代的思維及營業模式，替傳統漁業的供需問題找出路，這就是鮮凍漁獲店鋪「尚鱻漁舖」的初始。

▲新北漁家子弟蕭郁哲 化身漁人美味傳承者。（圖／新北市漁業處提供）

▲廚藝了得的蕭郁哲總能端出一道道色香味俱全的海鮮料理。

船長變大廚　傳承漁人美味

自幼就展現廚藝興趣的蕭郁哲，最喜歡窩在廚房協助及學習媽媽做菜，後來更代替媽媽甩著鍋燒出一整桌家常菜請全家享用，不僅如此，從漁船的員工餐、漁村的家常菜、到服務客人的海釣料理也常由他負責，在過程中累積了烹調海味的經驗值，而後萬里蟹的品牌創立，大批遊客到萬里指名要享用萬里蟹，對他來說是一大轉機，便搭上熱潮。

蕭郁哲請來專業廚師，合力研究出具在地特色的萬里蟹漁人料理，從簡單的清蒸汆燙，進階到三杯萬里蟹、苦瓜炒萬里蟹、蟹黃咖哩麵包等宴客菜，更利用自家當日現捕漁獲，結合東西料理技法，推出一整套「無菜單料理」，讓「尚鱻漁舖」發展成為「呷尚鱻餐廳」，不但可以購買到真空包裝、急速冷凍的新鮮海產，還可以現場享受以老闆自家漁獲烹煮而成的道地海鮮風味餐。

新北市漁業處長簡明雄表示，市府創立萬里蟹品牌的宗旨不僅是為了讓當地的捕蟹漁民擁有穩定收益，更希望將北海岸捕獲的美味海蟹推廣，使得遊客慕名而來，有了新鮮優質的萬里蟹，當然還需要有精湛手藝的大廚來讓牠的美味更上一層樓，喜愛料理的蕭郁哲順應時勢，善用優勢、挑戰極限，以自己的天賦傳承萬里蟹的美味，結合市府與漁民的努力，讓萬里蟹成為當地的驕傲。

▲新北漁家子弟蕭郁哲 化身漁人美味傳承者。（圖／新北市漁業處提供）

▲特色料理「苦瓜尬萬里蟹」。

▲新北漁家子弟蕭郁哲 化身漁人美味傳承者。（圖／新北市漁業處提供）

▲特色料理「芙蓉蒸萬里蟹」。

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