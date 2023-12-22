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社會 社會焦點 保障人權

男意圖跳海輕生！金山警鬼門關前救回　生命線協會致函感謝

▲ 北海岸石門洞看夕陽踩小人 天籟酒店歡度2019好運旺。（圖／記者郭世賢攝）

▲警方在石門洞下方石滬區搜尋，發現男子全身濕漉躺臥在岩石堆中。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局11月28日清晨接獲通報，一名男子自稱欲跳海輕生，警方趕抵附近海域週邊搜索，經過地毯式清查，發現他在石門洞下方石滬區，全身濕漉躺在岩石堆中，立即將男子抬上岸送淡水馬偕醫院急救，經送醫後救回一命。

金山警石門分駐所警員蔡德福與老梅派出所警員李東聲11月28日清晨6時接獲通報，一名20歲男子在石門區自稱欲跳海輕生，蔡、李2員獲通後立刻前往附近海域週邊展開搜索，經過地毯式清查。

警方在石門洞岸邊階梯，發現1瓶威士忌與大量安眠藥等，依此線索持續往石門洞下方石滬區搜尋，發現男子全身濕漉，躺臥在岩石堆中，員警與消防、海巡人員立即從岩縫中，將他抬上岸送淡水馬偕醫院急救，及時挽救男子。

台北市生命線協會致函感謝金山警分局蔡、李2位同仁積極搜救，挽救了一條寶貴生命；原本心急如焚的家屬也對本分局即刻救援的熱忱下感到信任、安心和感謝。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲金山警鬼門關前救回　生命線協會來函感謝。（圖／新北市金山警分局提供）

▲台北市生命線協會致函感謝金山警分局2名員警積極搜救，挽救了一條寶貴生命。（圖／新北市金山警分局提供）

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