綠營轟賴清德老家航測圖飄移　新北市府：建物不能移「門牌可以」

▲卓冠廷指控新北市政府航測圖往左飄移。（圖／卓冠廷提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德深陷萬里老家違建爭議，新北市地政局指出，以航照判定，現存房屋是92年後新建的建物，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷25日反擊，新北市政府散佈的航測套繪定位是「飄移」過的。對此，新北市政府回應，工務局是以現在的84號門牌建物定位，反推出該建物在該定位點過往年代的變化，「建築物不可能移動 ，但門牌卻可移動。」

卓冠廷痛批，「令人憤慨的打手，新北市府散佈錯誤套繪定位，誣指賴清德老家不存在」，不管是84號還是85號門牌，在戶政系統上至少民國60年就已經存在，就是從原有門牌分出來的，意思就是，根本沒有「多一棟」這件事，拿68年和73年的航測圖，說賴的老家不存在，「不好意思，每一年的航測我也都調出來完整看過了，我現在就要揭發這個謊言，新北市政府散佈的航測套繪定位，就是錯的、飄移過的。」

對此，新北市政府回應，工務局是以現在的84號門牌建物定位，反推出該建物在該定位點過往年代的變化，「建築物不可能移動 ，但門牌卻可移動」，和以前84號門牌在哪裡掛牌無關，請有心人士不要誤導大眾；尤其，工務局以內政部國土測繪中心圖資、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署空照圖外加現場勘查方式進行研判，一切客觀、公正、依法行政。