籲新北市府勿亂貼違建標籤　國土署：礦區合法轉型台北縣已有前例

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，新北市地政局貼出航照圖指出，現存房屋是92年後新建的建物，非舊有工寮改建。但國土署25日也發出聲明稿表示，請新北市府勿亂貼違建標籤，礦區建築合法轉型在台北縣府時期就有前例，升格後的新北市府也可比照辦理。

針對新北市政府地政局提出賴清德萬里老家是「幽靈房屋」及「違建」，國土署強調，過去瑞芳九份、金瓜石地區廢止礦區建築問題，時任台北縣長蘇貞昌推動「合法房屋專案」，訂定「台北縣瑞芳風景特定區建築景觀管理辦法」及「台北縣簡化實施都市計畫以外地區及偏遠地區建築管理辦法」等2項自治規則，並提報中央內政部營建署（現改制為國土管理署）通過實施，讓金瓜石、九份一帶房屋依程序申請為合法建物。

國土署再指出，因應台北縣升格為新北市，這2項自治規則皆已廢止，但新北市府仍可循前例，在地方權責範圍內，另訂辦法整體解決已廢礦地區既有居住問題，面對廢礦區居住權益保障，地方有權處理，中央也一定會給予協助。

此外，國土署表示，內政部在去年就已經補助新北市政府辦理「瑞芳區鄉村地區整體規劃」，並多次提醒因應在地特殊發展需求，應通盤考量另訂因地制宜之土地使用管制規定，但新北市府目前尚未將廢礦區居住權保障的議題納入規劃，也未針對其他廢礦區所在地區向國土署申請鄉村地區整體規劃。

國土署重申，請新北市府拿出解決問題的行動力，儘速納入修正並提中央共同討論，才是真正面對問題及解決問題的態度。