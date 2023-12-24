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賴清德全台環島拼字基隆站　唱土地的歌力挺鄭文婷進國會

▲民進黨全台環島拼字基隆站 賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨全台環島拼字基隆站，賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨舉辦的「唱土地的歌、拚咱的希望」環島拼字今（24日）下午來到基隆站，總統候選人賴清德、基隆市立委候選人鄭文婷、基隆市議會議長童子瑋、立法委員蔡適應輪番上台致詞，也頒贈聘書給暖暖區後援會會長詹凱傑里長。雖然吹著寒風下著雨，但吸引超過1000位以上民眾到達現場，台下民眾熱情滿滿的唱出這次競選歌曲 「路」，以及拼出台灣贏得美的「得」字。

賴清德表示，每次回到基隆，都像回到家一樣溫暖。基隆在林右昌市長、蔡適應委員以及所有基隆鄉親的共同努力下，基隆變得更漂亮。基隆的事就是賴清德的事。未來將用交通、建設、觀光、居住四大方針讓基隆航向世界。

賴清德又表示，建設基隆，一定要與6號鄭文婷一起。鄭文婷沒有權貴背景，只有服務基隆的心，鄭文婷要與賴清德一起推動基隆捷運、長照3.0、發展基隆觀光等。讓鄭文婷進入立法院，才能上架台灣，基隆啟航。

▲民進黨全台環島拼字基隆站 賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡適應表示，任期內推動基隆河步道整治及自行車道建置，讓暖暖人有休閒的地方。未來基隆捷運將設置在八堵車站，八堵將成為重要的轉運站。延續這些政策，就需要出身基層，會與中央溝通的鄭文婷。

童子瑋表示，感謝暖西里詹凱傑里長接任暖暖區後援會的會長。最近國民黨攻擊賴清德總統候選人的萬里老家，過去有多少人在礦坑工作，而有個安身立命養家的工寮，對手卻說是違建。我們不像侯友宜高價剝削學生，我們不像柯文哲農地變成停車場。國會要過半，就要選擇鄭文婷。我們拋棄92共識，堅定支持賴清德、鄭文婷。

鄭文婷表示，感謝所有市民不畏風雨來到暖暖。過去賴清德與自己同樣來自基層，近日國民黨卻沒有人情的攻擊萬里的老家。過去萬里許多礦工，她們的唯一生活的地方就是那小小的工寮。而賴清德總統候選人努力打拼到現在，才有今天的成就。選舉不能像對手一樣，沒有人情，要有溫暖。

▲民進黨全台環島拼字基隆站 賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄭文婷又表示，對手家族已經把持基隆政治長達40年，已經夠了！但這40年基隆卻未出現改變，直到民進黨的林右昌當上市長，基隆才有大幅的轉變，所以選對的人走對的人。自己抽中六號，手勢有象徵祝你幸福的意思，所以台灣與基隆要走向幸福大道，就要投給2號總統賴清德蕭美琴，6號基隆立委鄭文婷，6號政黨票民主進步黨。

最後賴清德、鄭文婷、童子瑋、蔡適應一同與台下民眾大合唱「路」及「挺台灣應援曲」，原本下著大雨的會場，也在鄭文婷登場後停止了，象徵民進黨這次台灣及基隆都要贏得美，讓大家幸福！

▲民進黨全台環島拼字基隆站 賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨全台環島拼字基隆站 賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨全台環島拼字基隆站 賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

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