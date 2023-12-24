全台環島拼字基隆站　賴清德：「四大指南針」航向全世界

▲民進黨全台環島拼字基隆站，賴清德唱土地的歌力挺鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德今（24日）出席「唱土地的歌、拼咱的希望」系列活動最後一天，下午前進北北基，來到基隆市。賴清德表示，基隆變得不一樣了，用交通、建設、觀光、居住「四大指南針」，讓基隆在對的航線上加速前進，航向全世界，基隆港都不只變得更漂亮，也更有台灣海洋國門的氣魄和格局。面對無限的海洋，基隆未來的成長沒有侷限，只要齊力同心，就能帶領台灣繼續航向民主、和平、繁榮的未來。

環島拼圖活動今日下午來到基隆，現場有超過一千位的基隆市民，共同到場參與完成，一起為台灣拼出「得」字，並用空拍機紀錄下這精彩的瞬間。接著，賴清德向在場市民朋友們分享，他未來將帶領基隆建設大發展的國政願景。賴清德表示，每次回到基隆就像回家一樣溫暖，非常感謝有大家熱情參與，大家做伙唱土地的歌，一起拼字，拼出咱的希望。因為有基隆當台灣頭，一定勝利成功。他說，基隆變得不一樣了，基隆港都不只變得更漂亮，也更有台灣海洋國門的氣魄和格局。面對無限的海洋，基隆未來的成長沒有侷限，只要齊力同心，就能帶領台灣繼續航向民主、和平、繁榮的未來。

賴清德說，未來他將推動均衡台灣國家建設計畫，用交通、建設、觀光、居住「四大指南針」，讓基隆在對的航線上加速前進，航向全世界。第一，加速推動基隆捷運，這是基隆鄉親期待的建設，蔡總統更特別將基隆捷運列為前瞻基礎建設第一案，展現中央政府全力的支持。

未來政府會結合汐東捷運線、捷運環狀線東環段，強化基隆到汐止和內湖的運輸能力，讓基隆人上下班更方便，也帶動未來基隆河谷的產業及觀光發展。賴清德補充，基隆捷運的推動過程也會配合施做自來水幹管，讓基隆市也能一起使用翡翠水庫，中央會持續大力投資基隆，讓基隆再次大翻新。

賴清德接續表示，第二，打造基隆河谷黃金廊帶，配合未來的基隆捷運將原來基隆河沿岸五堵、六堵、七堵的貨櫃儲存場，遷移至台北港附近。原本的土地則可以配合新的基隆捷運站，透過TOD進行更新，轉型為開發型都會的科學園區。基隆河谷黃金廊帶，將為台北、新北和基隆三個城市，創造三贏的局面。隨著北北基首都圈的擴張，基隆河谷黃金廊帶將會成為北北基產業進一步發展，非常重要的動力來源。

賴清德說，第三，擴大海洋新國門的格局。基隆市港再生標竿計畫，改建基隆港東西岸客運中心，把海岸重新還給市民，也讓基隆成為國際觀光遊輪的母港據點。賴清德舉例說明，活動現場的國門廣場就是基隆市港再生標竿計畫的一部分；同時也完成了大基隆歷史場景再現計畫，修復了4個市定古蹟、2個歷史建築，把基隆人在地生活的記憶找回來。

賴清德補充，「基隆天空塔」已經在去年底完工，未來將成為基隆的新地標。賴清德感謝大家的共同努力，讓今年基隆提早達到觀光人數突破600萬人次的目標。他認為，推動觀光產業要秉持兩大原則，第一是觀光立國，這代表國家跟產、官、學、研，共同努力推動觀光產業，帶動台灣的經濟發展。第二，觀光產業的方向必須要走進世界，讓世界擁抱基隆，讓台灣能夠成為世界的台灣。

賴清德表示，基隆港的條件非常好，經過整修翻新後成為亞洲第二大的郵輪市場。基隆要發展國際郵輪觀光產業鏈，讓國際觀光客一下船，就在基隆旅遊、消費，充分享受基隆這座海洋城市、歷史港都的美麗風景。

賴清德接續表示，第四，大幅增加社會住宅，實現居住正義。未來八年他將配合北北基桃的整體生活圈規劃，區域社會住宅的目標，設定在12萬6500戶，其中由中央直接興建將接近5萬戶。基隆市的部分由中央興辦共449戶，後續規劃興辦591戶，合計1040戶。賴清德提到，蓋社宅需要的土地可以從中央來，也可以從地方來，地方有市地重劃、區段徵收，要拿出3-5%蓋社會住宅。比如新北市塭仔圳重劃區，總共400公頃，但侯市長只規劃蓋2100戶，若用5%的土地蓋則可增加10000戶以上。若地方沒能力興建社宅，土地可以用成本價賣給中央，讓賴清德來蓋，共同解決社宅的需求。

賴清德說，他提出「居住三對策」，包含剛三讀通過的囤房稅2.0，避免惡意炒作，以及持續推動全國社會住宅，加上包租代管、租金補貼，就是協助百萬租屋家戶的計畫，以及精進青年安心成家優惠貸款，利息補貼至少1碼，調高貸款最高額度到1,000萬元，貸款年限延長到40年，寬限期延長到5年。從全面性的政策，幫助年輕人在基隆成家立業。

賴清德推薦鄭文婷表示，基隆人每天上學、上班交通很辛苦，她爭取到「國光客運1813G路線」和「基隆快捷公車2088B」加開班次，讓學生孩子可以多睡20分鐘再出門、讓上班族有更多回家的車。賴清德提到，行政院TPASS通勤月票每個月1200元，北北基桃只要一張卡，不管是火車、公車、客運、捷運甚至是YouBike都可以無限次使用。TPASS計畫是3年的特別預算，鄭文婷未來進到國會，會繼續把關讓這筆預算未來不中斷。賴清德補充，基隆版TPASS每個月只要288元，在基隆市區內，公車、火車都可以無限次使用。

賴清德接續表示，鄭文婷沒有權貴背景，只有全力為基隆服務的一顆心。她要用「建設四支箭」，包含基隆捷運動工、推動長照3.0、完善社福照顧、帶動基隆觀光，為基隆的繁榮繼續努力。也懇請各位鄉親，一定要將她送進立法院，讓世界上架台灣，上架基隆，讓鄭律師在立法院為鄉親打拚。

賴清德最後表示，政黨票選出的不分區立委也非常重要。民進黨不分區名單是跨黨派、跨領域、跨世代的「民主大聯盟」，不分區名單的王正旭醫師成立希望基金會，賴清德提到，癌症是台灣十大死因之首，他計畫2030年讓癌症死亡人數減少1/3，並邀請王正旭醫師共同合作完成。

賴清德也請大家全力支持顧兒少、顧弱勢、顧交通，也對抗假訊息、認知戰、中共介選的最強民進黨不分區立委。賴清德向鄉親喊話，請大家全力催票、固票、集中選票。明年1月13號，總統支持2號賴蕭配、立委支持6號鄭文婷、政黨票支持6號民主進步黨，三票顧台灣、發展大基隆。