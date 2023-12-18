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基隆碇內吊橋整修！橋塔向岸傾斜28.4cm　封閉施工延至明年11月

▲基隆暖暖區,基隆碇內吊橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市暖暖區「碇內吊橋」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區「碇內吊橋」於2009年11月竣工，橋齡已達14年，於去年10月因垂直吊索斷裂，底部鏽蝕嚴重等問題，市府工務處評估吊橋有立即危險，修繕工程於今年9月15日開工，進行封閉維修。工務處長陳耀川今（18日）表示，廠商進行碇內吊橋詳細檢測時，發現橋塔向岸側傾斜28.4公分，市府已緊急動用災害預備金辦理橋塔扶正及主纜索更換工作，預估封閉延長至明年11月。

工務處長陳耀川指出，今年度市府工務處委外橋梁檢測廠商進行碇內吊橋詳細檢測，顯示橋塔傾斜率已達1/54，橋塔向岸側傾斜28.4公分，依橋梁檢測規定為為最不安全情況，須進行緊急處置工作。因橋塔鄰近鐵路，傾斜後恐導致主纜索斷裂，造成橋塔向河道或向鐵路方向傾倒，如有列車行經將造重大公安事件，危及人民生命財產安全，故需緊急辦理橋塔扶正及主纜索更換工作。

▲基隆市暖暖區「碇內吊橋」。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆「碇內吊橋」橋塔向岸側傾斜28.4公分。（圖／基隆市政府提供）

陳耀川表示，因原修繕工程並未包含橋塔扶正及主纜索更換工項，現有施工廠商因安全因素亦無法進場施工，是以目前修繕工程暫無工程進度原因。市府已緊急動用災害預備金辦理橋塔扶正及主纜索更換工作，預估碇內吊橋封閉延長至2024年11月，因施工封閉造成周邊居民往來不便，敬請見諒。

陳耀川說，一般橋梁定期檢測以目視判斷為主，鋼纜索特殊橋梁其纜索及錨頭非肉眼所及，需要仰賴專業儀器進行檢測，已提列2年新台幣3億5000萬元計畫，就鋼纜索特殊橋梁辦理維護作業，於明年度編列維護經費新台幣6200萬元，將依橋梁竣工年份及鏽蝕危害程度，逐年進行檢測、除鏽及油漆塗作業，以維護橋梁之安全。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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