綠質疑農地挖出事業廢棄物　柯文哲批「胡說八道」：小心我告你

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲名下位於新竹市隆恩段1320地號的農地，違規作為停車場使用，日前開挖時傳出有鋼筋、大水泥塊及紅磚，引發綠營、名嘴批評，而新竹市政府則稱，未見所謂事業廢棄物或營建廢棄物。柯文哲24日晚間痛批，這些民進黨的名嘴如果再胡說八道，說什麼底下有廢棄物，「小心我們告你！」

柯文哲24日晚間於YouTube直播「KP TV」的「靈魂拷問」節目中，被問到近期關於新竹農地被民進黨黨公職、側翼名嘴批評一事，柯文哲表示，今天不只是民進黨的側翼、發言人，連副總統賴清德都出來打這題，以前自己都被「冷處理」，顯然應該是民調越來越接近，「連賴副總統都開始緊張了」。

柯文哲說明，從民國96年的空照圖就很清楚，該地當時就已經鋪柏油，且還有停車格，而自己是在民國97年9月才買下，買的時候上面就已經有柏油了，所以絕對沒有外界謠傳的柯文哲買來以後鋪柏油出租，且至今挖土機也沒挖到什麼廢棄物，「所以最近那個民進黨的這些名嘴，如果你在胡說八道說『底下有什麼廢棄物』，小心我們告你！」

柯文哲也向賴清德隔空喊話，「你要攻擊人家，好歹查證一下！」買來的時候就有鋪柏油了，而且上面還劃停車格，所以拜託賴清德要攻擊人的時候查證一下。

▼柯文哲新竹市隆恩段農業用地，民國96年就已經鋪柏油且劃設停車格，而柯則是在97年買下。（圖／記者袁茵翻攝）