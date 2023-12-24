快訊／駁秋鬥控「已讀不回」　賴清德競總：政府會成為勞工後盾

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

超過25個勞工團體組成的「秋鬥」今（24）遊行至民進黨總統候選人賴清德競選總部，控訴民進黨執政8年來，台灣社會越來越向下沈淪，呼籲終結綠色恐怖。對此，賴清德競總發言人戴瑋姍表示，之前已回函正式回覆，賴清德在政見提出追求薪資合理化、提供彈性育嬰假、支持公務員的團結權及協商權等主張，會成為勞工後盾。

針對秋鬥策劃人吳永毅認為賴清德針對運動訴求已讀不回，戴瑋姍表示，「有關秋鬥團體的訴求，我們非常重視，絕對沒有已讀不回，且為表示慎重，之前已經以回函形式正式回覆，具體說明我們的政策」。

戴瑋姍表示，民進黨執政時期，皆為提升工作者勞動權益而努力，包括：第一，8度調升基本工資；第二，在民進黨中央執政時期，台灣的勞動法規往工時逐步縮短的方向前進；第三，推動「投資青年就業方案」，使青年就業率提升，初次尋職青年占失業青年的比例下降。

戴瑋姍說明，第四，施行《中高齡及高齡者就業促進法》，促使中高齡與高齡勞工勞動參與率成長；第五，針對非典型勞動，修訂《勞動基準法》，將派遣勞工工資保障入法；第六，施行《勞工職業災害保險及保護法》，建構獨立的勞工職業災害保險制度，讓台灣職業安全環境邁進大步；第七，挹注資源穩定勞保基金財務，連續5年撥補勞保基金共計2670億。這些都是過去執政者沒有做到的。

戴瑋姍進一步表示，賴清德在此次總統政見中，提出要打造「尊嚴勞動、友善職場」的願景，追求薪資合理化、提供彈性育嬰假、支持公務員的團結權及協商權、保障消防員的安全、擴大喘息服務，保障家庭看護移工休假權益、促進勞資平等對話，未來當選後會啟動經濟發展會議平台，與企業界、勞動界等各界專家學者共商。

戴瑋姍強調，政府不會讓勞方單獨面對資方，會成為勞工後盾，為勞工尋求更平等、互利的溝通，往縮小認知差距及整合意見努力。