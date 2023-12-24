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酸賴清德被謊言淹沒到看不見　柯文哲：「幽靈建築」信託什麼東西？

▲▼柯文哲批賴清德萬里老家違建。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲柯文哲批賴清德萬里老家違建。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建風波不斷，賴20日宣布要交付公益信託，但新北市地政局表示，該房屋無建照、使照，認為無法信託。民眾黨總統候選人柯文哲24日也批評，「幽靈建築」要信託什麼東西？講一個謊言就要靠10個謊言去Cover（遮蓋），所以現在看不到賴清德了，因為對方已被謊言淹沒。

柯文哲24日晚間於YouTube直播「KP TV」的「靈魂拷問」節目中，針對自己處理新竹農地違規使用的動作，對比賴清德至今仍對萬里老家說謊，柯文哲表示，不敢說自己是聖人、永遠不會犯錯，但最重要是反省改進，有問題就是先看怎麼一回事，並跟社會大眾解釋，如果不行的話，該改就改。

柯文哲批評，今天賴清德最大的問題就是傲慢，然後為了這個傲慢的態度一再說謊，現在說要信託，結果新北市政府說沒建照、使照和產權，「你要信託什麼東西？你是『幽靈建築』要拿去信託？」

至於是否有財產申報不實的問題？柯文哲說，賴清德根本就沒財產申報，當然更不會繳房屋稅，還是那句話，1個謊話就要講10個謊話Cover（遮蓋），之後就要講100個謊話去Cover那10個謊話，最後就被謊話淹沒，「我覺得現在已經看不到賴清德了，因為他已經被謊言淹沒。」

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