侯友宜車隊台中掃街　鄉親衝出家門大喊「總統好！」

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

距離2024大選進入最後倒數，國民黨總統候選人侯友宜拚勁十足，上午在烏日舉辦造勢大會，下午到西屯、北屯區為同黨候選人助選，站上宣傳戰車掃街。不少侯粉站在街頭揮舞旗幟回應，更有人聽到戰車來了，趕緊衝出家門大喊「總統好！」

▲侯友宜今天站上戰車，進行車隊掃街，沿途受到支持者熱烈歡迎。（圖／記者白珈陽攝）



▲侯友宜陪同立委候選人廖偉翔車隊掃街。（圖／記者白珈陽攝）



登上戰車，侯友宜陪同候選人廖偉翔在西屯車隊掃街，這也是台中車隊掃街第一站，沿著馬龍潭路行經青海路，最後再回到馬龍潭路。有騎士看到侯友宜來了，趕緊將機車停靠路邊，向侯友宜揮手；更有不少婆婆媽媽拿著旗幟迎接侯友宜，還俏皮地跳起來與侯友宜擊掌「Hi Five」。

▲侯友宜展現親民的一面，不管是拍照、簽名，侯友宜來者不拒。（圖／記者白珈陽攝）



今天車隊掃街中途，侯友宜也前往台中福壽宮參拜，受到大批支持者熱烈歡迎，支持者要求簽名、自拍、合影，侯友宜展現親民魅力，來者不拒，合照時，眾人一起比出代表三號的OK，就是大家記住3號侯康配。

稍早侯友宜接受媒體訪問時，被問到賴清德老家的中幅里長發出公開信，呼籲不要污名化礦區，並希望可以盡快修法。對此，侯友宜表示，十分了解當地的心聲，新北市府在2019年就把礦區的問題向中央反映，去年內政部國土計劃會議時，也再度反映，希望中央能重視礦區的生活環境，能給他們做一個改變，但是中央到現在遲遲都沒有回應，所以要拜託中央，面對礦區相關問題，解決他們現在面對的挑戰。