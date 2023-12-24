批賴清德任台南市長放任農地埋爐渣　侯辦：官商勾結斂財21.6億

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨總統候選人賴清德連日批評對手農地、房產，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰反批，賴清德有臉對別人的農地說三道四，卻無視自己在台南市長任內，放任派系大將郭再欽，在4公頃的國有農地埋入數十萬噸的有毒爐渣，靠著官商勾結，斂財21.6億，而嘴巴上說要高標準打貪，實際上背後與貪腐的關係卻是千絲萬縷。

陳柏翰指出，民進黨前中執委郭再欽在2011年取得國有地，2015年間於4公頃的農地中，埋入近68萬噸的爐渣，規避廢棄物清除處理費用18億元，還向各家鋼鐵廠收取清除處理費用3.6億元，不法利得高達21.6億元。而後也傳出，負責廢棄物管理的機要秘書，就是賴清德子弟兵、立委林宜瑾的弟弟林昱仲，在該案被檢舉後，台南市環保局更僅形式上開出1張6000元的罰單，整起官商勾結疑雲，都是發生在賴清德擔任台南市長期間。

陳柏翰痛批，然而面對種種明確事實的揭露，賴清德卻是出事就急於切割、被起底仍說謊成性，以一句「不認識」郭再欽便草草帶過，迄今未再有正面回應郭再欽相關的任何質疑。但殊不知他和郭再欽的關係，可以說是千絲萬縷、斷也斷不清，郭再欽不僅曾任賴清德大本營台南市黨部的財務長，肩負地方營運、募款的工作，在2020年起代表泛新潮流，連兩任當選中執委，令人不禁質疑爐渣案，是不是也是賴勁麟綠電變綠金、綠金轉新潮流政治獻金的翻版？

陳柏翰說，賴清德近期在台南造勢，喊出會用最高標準面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐無所遁形，但他對自己擔任台南市長發生的弊案，卻是能閃就閃、能斷就斷。原來讓黑金遁形的態度，就是用1張6000元罰單息事寧人；原來所謂高標準的面對弊案，就是一句「不認識」規避一切，也難怪台南人的怨恨已經到了臨界值，一次次向賴清德發出政黨輪替怒吼。

對於賴清德冷飯熱炒，連日攻擊侯友宜家族凱旋院，陳柏翰表示，凱旋院是侯友宜的夫人以繼承方式取得，原本為與文化大學校方簽約，作為學生宿舍，但民進黨在2018年無所不用其極的追殺、抹黑後，將交由物業管理，回歸市場機制，過程一切合法，賴清德刻意抹黑、企圖以此轉移自身爭議的作法，令人遺憾。