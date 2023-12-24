　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德任台南市長放任農地埋爐渣　侯辦：官商勾結斂財21.6億

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨總統候選人賴清德連日批評對手農地、房產，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰反批，賴清德有臉對別人的農地說三道四，卻無視自己在台南市長任內，放任派系大將郭再欽，在4公頃的國有農地埋入數十萬噸的有毒爐渣，靠著官商勾結，斂財21.6億，而嘴巴上說要高標準打貪，實際上背後與貪腐的關係卻是千絲萬縷。

陳柏翰指出，民進黨前中執委郭再欽在2011年取得國有地，2015年間於4公頃的農地中，埋入近68萬噸的爐渣，規避廢棄物清除處理費用18億元，還向各家鋼鐵廠收取清除處理費用3.6億元，不法利得高達21.6億元。而後也傳出，負責廢棄物管理的機要秘書，就是賴清德子弟兵、立委林宜瑾的弟弟林昱仲，在該案被檢舉後，台南市環保局更僅形式上開出1張6000元的罰單，整起官商勾結疑雲，都是發生在賴清德擔任台南市長期間。

陳柏翰痛批，然而面對種種明確事實的揭露，賴清德卻是出事就急於切割、被起底仍說謊成性，以一句「不認識」郭再欽便草草帶過，迄今未再有正面回應郭再欽相關的任何質疑。但殊不知他和郭再欽的關係，可以說是千絲萬縷、斷也斷不清，郭再欽不僅曾任賴清德大本營台南市黨部的財務長，肩負地方營運、募款的工作，在2020年起代表泛新潮流，連兩任當選中執委，令人不禁質疑爐渣案，是不是也是賴勁麟綠電變綠金、綠金轉新潮流政治獻金的翻版？

陳柏翰說，賴清德近期在台南造勢，喊出會用最高標準面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐無所遁形，但他對自己擔任台南市長發生的弊案，卻是能閃就閃、能斷就斷。原來讓黑金遁形的態度，就是用1張6000元罰單息事寧人；原來所謂高標準的面對弊案，就是一句「不認識」規避一切，也難怪台南人的怨恨已經到了臨界值，一次次向賴清德發出政黨輪替怒吼。

對於賴清德冷飯熱炒，連日攻擊侯友宜家族凱旋院，陳柏翰表示，凱旋院是侯友宜的夫人以繼承方式取得，原本為與文化大學校方簽約，作為學生宿舍，但民進黨在2018年無所不用其極的追殺、抹黑後，將交由物業管理，回歸市場機制，過程一切合法，賴清德刻意抹黑、企圖以此轉移自身爭議的作法，令人遺憾。

ET快訊
粉絲一段話告白　蔡依林忍不住淚崩
國台辦前副主任：賴清德如上台　不能排除兩岸出現軍事衝突
侯友宜車隊台中掃街　鄉親衝出家門大喊：總統好！
Makiyo變超瘦！　狂減23公斤
快訊／國1交流道車禍！占內線「回堵6K」塞爆
遭對向車衝撞　傳奇樂團前主唱當場死亡
害一家4口中毒　4歲小女兒死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴清德批侯友宜扭曲、鄉愿　「和平可以理想但不能幻想」

侯友宜說「今年中共戰機來了4千架次，3年前只有130架次，增加30倍」？

快訊／賴清德曝萬里老家公益信託進度　「家人已找律師」

賴清德競辦說「疫情期間經濟成長率是全世界第1名」？

侯友宜車隊台中掃街　鄉親衝出家門大喊「總統好！」

批賴清德任台南市長放任農地埋爐渣　侯辦：官商勾結斂財21.6億

轟藍綠都想靠中共贏　黃珊珊曝萬人空拍影片重申「為何要投柯文哲」

竹市立委激戰　洪慈庸挺邱顯智「永遠做最困難的事」

賴清德酸柯文哲炒地　黃國昌嗆無恥沒下限！揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

柯文哲自爆曾找韓國瑜當副手　侯友宜：請尊重一下你的副手

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

《我獨》穿制服+騎機車致敬《想見你》　吃台灣豬腳「想引進韓國」：一定紅！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

媽邀請合唱《好喜歡你》　汪秀低沉嗓音完美和音

快訊／賴清德批侯友宜扭曲、鄉愿　「和平可以理想但不能幻想」

侯友宜說「今年中共戰機來了4千架次，3年前只有130架次，增加30倍」？

快訊／賴清德曝萬里老家公益信託進度　「家人已找律師」

賴清德競辦說「疫情期間經濟成長率是全世界第1名」？

侯友宜車隊台中掃街　鄉親衝出家門大喊「總統好！」

批賴清德任台南市長放任農地埋爐渣　侯辦：官商勾結斂財21.6億

轟藍綠都想靠中共贏　黃珊珊曝萬人空拍影片重申「為何要投柯文哲」

竹市立委激戰　洪慈庸挺邱顯智「永遠做最困難的事」

賴清德酸柯文哲炒地　黃國昌嗆無恥沒下限！揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

柯文哲自爆曾找韓國瑜當副手　侯友宜：請尊重一下你的副手

快訊／國3西濱「2車追撞」！入口匝道封閉…回堵2K

快訊／勝負底定「刷40分」被狂噓　麥卡洛賽後親曝原因

快訊／賴清德批侯友宜扭曲、鄉愿　「和平可以理想但不能幻想」

大谷翔平感激隊友讓出17號　大方送保時捷當謝禮

染毒、逃稅朴有天又出事！　「被前東家怒告毀約」法院判賠1千萬

「隱藏菜單」害食物中毒！日本餐廳違法供應生牛肝　4人狂拉

買法拍屋要注意什麼？老手給建議：「這1種繼承物件」新手不要碰

侯友宜說「今年中共戰機來了4千架次，3年前只有130架次，增加30倍」？

快訊／賴清德曝萬里老家公益信託進度　「家人已找律師」

賴清德競辦說「疫情期間經濟成長率是全世界第1名」？

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

「賴皮寮」變打卡景點　在地人：麥擱來亂

快訊／悲傷平安夜！謝國樑父親病逝享壽81歲

總統大選最新賭盤　只差30萬票

「中部贏，台灣就贏」侯友宜中台灣造勢湧6萬人

委屈被稱「違建」　萬里礦區居民嘆被糟蹋

一整排人海　柯岡山造勢空拍圖曝光

韓國瑜嗆王義川神經病：我們也有李四川

侯友宜「凱旋苑」1坪租金比101還貴　趙少康：民進黨逼出來的

他爆黃捷預算審查全缺席　大嘆「走鐘」：綠營別糟蹋新世代

他諷苗博雅穿著「不屑稱小姐」　王婉諭：這是民眾黨的性別價值？

趙少康保證當選12/25一定放假

趙少康「不像口誤」　陳水扁：建議他去看醫生

快訊／8萬人擠爆凱道！侯康進場花10分鐘

賴清德萬里老家公益信託　民進黨開始清理戰場

更多熱門

相關新聞

轟藍綠都想靠中共贏　黃珊珊曝萬人空拍影片

轟藍綠都想靠中共贏　黃珊珊曝萬人空拍影片

民眾黨競選總幹事、不分區立委候選人黃珊珊24日在臉書貼出民眾黨總統候選人柯文哲昨日在高雄岡山「三粉大造勢」空拍影片重申「為何要投給柯文哲」的理由，她更批評，中國介選已經是現在進行式，國民黨20多年來都靠中國動員選舉，而民進黨靠共產黨販賣芒果乾，藍綠都想靠中國共產黨勝選。

黃國昌揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

黃國昌揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

柯文哲自爆曾找韓國瑜當副手　侯友宜不認同

柯文哲自爆曾找韓國瑜當副手　侯友宜不認同

侯友宜：讓當選保證3年讓詐團少一半

侯友宜：讓當選保證3年讓詐團少一半

余天高呼「大局才重要」重返輔選行列

余天高呼「大局才重要」重返輔選行列

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統2024賴清德

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面