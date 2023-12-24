轟藍綠都想靠中共贏　黃珊珊曝萬人空拍影片重申「為何要投柯文哲」

▲柯文哲總統競選辦公室總幹事黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨競選總幹事、不分區立委候選人黃珊珊24日在臉書貼出民眾黨總統候選人柯文哲昨日在高雄岡山「三粉大造勢」空拍影片重申「為何要投給柯文哲」的理由，她更批評，中國介選已經是現在進行式，國民黨20多年來都靠中國動員選舉，而民進黨靠共產黨販賣芒果乾，藍綠都想靠中國共產黨勝選。

黃珊珊舉出，小時候，媽媽告訴我們不能浪費，但是政府銷毀了5400萬顆雞蛋、幾百萬劑高端疫苗，人民的納稅錢就這樣不見了；小時候，媽媽告訴我們不能作弊、不能說謊，但是前新竹市長林智堅的論文抄襲案，從老師到學生都在作弊，政府官員還要廠商把進口雞蛋和進口豬肉的標籤改成Made in Taiwan，政府帶頭作弊，台灣人要怎樣教育下一代？小時候，媽媽告訴我們要正直誠信，靠自己的努力，得到該有的成績，「但是看看國民黨、民進黨，都想靠著共產黨勝選。」

針對國民黨，黃珊珊表示，中國介選已經是現在進行式，更買通學者製作假民調欺騙社會大眾侯康配領先的假訊息，國民黨20多年來都靠著共產黨動員選舉，他們到底要付出多大的代價？買辦集團班師回朝，他們如何捍衛台灣利益？她也提到，民進黨多次靠著共產黨販賣芒果乾，食髓知味，他們只會繼續讓台灣成為貪腐國度，側翼網軍治國、政治黑手操弄輿論、干預司法不公不義，台灣也將永無寧日。

因此，黃珊珊強調，這場選舉，是真實與假面的選擇；是治理能力與政黨利益的選擇；是新政治與舊勢力的選擇；是買辦貪腐與清廉勤政的選擇，「親愛的台灣人，你選哪一個？」她再重申，只有柯文哲能終結藍綠，岡山這場大造勢，藍綠媒體都不會報導的。