快訊／賴清德曝萬里老家公益信託進度　「家人已找律師」

▲賴清德在金華國中接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前宣布，在礦區居住權獲得保障後，願意將老房子交付公益信託，新北市萬里區中幅里里長謝嘉陽與里民們今（24）也發公開信，嘆息「到底要把我們逼到哪裡？」對此，賴清德受訪說，希望社會大眾能夠尊重礦區民眾生活安寧的權利；另對目前申請公益信託進度，他說，家人已找律師進行相關作業。

對於新北市政府地政局長汪禮國日前稱，賴清德萬里礦區老家如「幽靈房屋」，萬里礦區居民這封公開信痛陳，本該解決問題的新北市政府，居然把房子說成是「幽靈房屋」，否定這裡房子幾十年來的正當性，這讓里民們非常憤怒，「現在為了選舉，這個最該反省負責的人，居然回頭把我們的房子，再貼上『幽靈房屋』的標籤，來誤導社會大眾，這樣在傷口灑鹽，我們無法接受，這是太欺負人了」。

對此，賴清德今天下午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」壓軸台北市場次前受訪說，他對萬里礦區民眾感到很過意不去，因為自己的選舉，讓他們相當恐慌，因為他們擔心他們的房子也被認定為違建，房子會被拆除。

賴清德直言，「這是他們幾十年來安身立命的、唯一的房子，在這種狀況下，他們生活也受到打擾，我非常希望地方政府跟中央政府能夠共同合作，未來他也會協助找出一條道路，來保障礦區民眾居住的權益，也希望社會大眾能夠尊重礦區民眾生活安寧的權利」。

此外，針對媒體詢問，在野黨質疑萬里老家是違建，所以不能公益信託，目前申請的狀況如何？賴清德回應，現在家人已經找律師進行相關的作業，相信律師的專業一定可以解決這個問題。