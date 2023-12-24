賴清德競辦說「疫情期間經濟成長率是全世界第1名」？

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

經濟議題是選戰攻防焦點之一，也是選民關心的議題。各政黨候選人都提出經濟政策，也對過往台灣經濟成果表達看法，本查核希望提供讀者更精確數字做為參考。

查證摘要

賴清德競選辦公室12/14新聞稿提「疫情期間經濟成長率是全世界第一名」，經查：

查核中心利用國際貨幣基金會IMF、行政院主計總處網站，檢視疫情期間（2020-2022年）世界各國經濟成長率排名。

一、2020年全球經濟因疫情影響，多為負成長。當年台灣經濟成長率是3.39%，是全世界表現較佳者，但就經濟成長率來看，是全世界第11名，並非全世界第1。

若以國際貨幣基金會定義的「已開發經濟體」來看，愛爾蘭是世界排名第1名6.6%，第2名才是台灣。但若只看亞洲地區，台灣是亞洲第1名。

二、2021年、2022年，台灣的經濟成長率分別是6.5%、2.4%，都不是世界排名第1。若以已開發經濟體來比較，也不是第1名。

查證結果：與所查資料不符

根據IMF數據，台灣2020經濟成長率是全世界第11名；2021年、2022年台灣的經濟成長率分別是6.5%、2.4%，都不是世界第1。

賴清德的話來自哪裡？

賴清德競選總部在12月14日發新聞稿回應侯友宜競選辦公室批評民進黨觀光產業，並在新聞稿稱「....疫情期間經濟成長率除了是全世界第1名，經濟成果也與全民共享，每人普發6000元」

資料出處：賴清德競選網站12月14日新聞稿

查核過程

查核點、賴清德競辦稱「疫情期間經濟成長率是全世界第一名」，是否屬實？

賴競辦所稱疫情期間應為2020-2022年，查核中心檢索國際貨幣基金會資料庫（IMF）、行政院主計總處統計網，查詢世界各國經濟成長率排名，並諮詢台灣大學經濟學系名譽教授吳聰敏。

2020年經濟成長率？

根據國際貨幣基金會資料，2020年疫情期間全球多數國家經濟是負成長，而2020年台灣經濟成長率是3.39%（台灣主計總處數據同樣也是3.39%），是全世界第11名。前11名分別為蓋亞那、愛爾蘭、衣索比亞、坦尚尼亞、幾內亞、坦吉克、諾魯、貝南、貝里斯、奈及利亞。除了愛爾蘭外，其他主要都是開發中國家。

根據IMF國際貨幣基金會的歸類，台灣屬於已開發經濟體。若是聚焦在已開發經濟體（Advanced Economies），2020年已開發經濟體的經濟成長率排名，愛爾蘭是第1名6.6%，台灣是第2名，東歐國家拉脫維亞0%為第3名，其他已開發經濟體皆為負成長。

儘管賴清德競辦「疫情期間全世界第一名」是錯誤陳述，但當年台灣的經濟成長率是世界排名前段，也是亞洲第1名。若僅比較全世界實際GDP數（購買力指數，PPP），並聚焦在前30大國家，台灣2020年經濟成長率確實是全球第1名。

2021年經濟成長率？

2021年全球經濟成長率除了緬甸、阿富汗是負成長外，其他都是正成長。根據IMF貨幣基金會資料庫，台灣的經濟成長率是6.5%（台灣主計總處數據是6.62%），是全世界第74名。

若聚焦在已開發經濟體，台灣也並非第1名，包括愛爾蘭（15.1%）、英國（7.4%）、波蘭（6.9%）等歐洲國家經濟成長率都比台灣高。

2022年經濟成長率？

2022年全球經濟成長率中，俄羅斯、烏克蘭等國家為負成長，當年台灣經濟成長率是2.4%（台灣主計總處數據是2.59%），根據IMF數據，全世界排名是166名。當年中國、加拿大、挪威、愛爾蘭等都比台灣高。