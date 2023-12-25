在地化、智慧化！雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

▲雲林縣海線立委候選人丁學忠今日發表「觀光政見」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨提名雲林縣海線立委候選人丁學忠今（25）日發表「觀光政見」，主張以「在地化、智慧化」為核心整合海線各鄉鎮歷史人文、產業特色、觀光亮點，打造具備海線DNA觀光新藍海，讓雲林成為國際級觀光大縣，為青年回鄉就業、創業準備最好的舞台。

丁學忠指出，雲林海線有具有美麗的海岸線生態與農漁村風情，有全國宗教觀光人數第一名的北港朝天宮，及虎尾涌翠閣、水道頭等豐厚文化底蘊的歷史建物、新興的國際風箏衝浪基地、地方創生村落，及獨特的虎尾中元祭、馬鳴山吃飯擔、口湖牽水狀等民俗文化，具備觀光大縣條件。

丁學忠表示，「在地化」就是透過地方創生公私協力從下而上找出在地文化資產保存與人文歷史傳承營造觀光亮點，「愈在地愈國際」帶動地方觀光產業經濟發展能量，另再導入智慧數位科技接軌未來國際旅遊趨勢，爭取中央資源、配合縣府、公所、農會與各鄉鎮商圈，建立「雲林良品」專區、「農遊產品」電商平台，讓旅客願意來雲林，在地農特產品、文創商品賣出去。

丁學忠說明，完善交通網等基礎建設是提升觀光第一步，將爭取闢建虎尾一北港觀光大道推動北港、虎尾、麥療三轉運站新建，透過完善交通路網把海線11鄉鎮的觀光珍珠串連成珍珠項，建立觀光新軸線讓旅客能享受舒適便利的旅遊行程。另外,也爭取國際級旅館進駐帶動海線旅宿業服級升級，讓更多半日遊、一日遊旅客在雲林住下來，變成二日遊、三日遊加倍觀光商機。

國民黨不區立委提名人張嘉郡也提到，發展觀光除了直接的創造觀光經濟，還能幫地方產業帶來商機，提升地方活力，讓雲林海線變成充活力與未來的熱門觀光景點，再結合山旅遊景點把整個雲林縣觀光再升級，讓遊客來雲林能快樂地享受美食、美景與雲林熱情的人情味。

張嘉郡說，雲林縣府積極推動北港糖廠舊倉庫活化、三條崙海洋教育中心、各鄉鎮地方創生等觀光發展願景，若有中央資源注必定能夠事半功倍，期盼民眾支持下她與丁學忠攜手進入國會，全力為雲林爭取資源與經費，讓雲林加速前進。

▲丁學忠在國民黨不分區立委候選人張嘉郡、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、虎尾魅力商圈榮譽理事長程素鳳、理事長黄瀚緯等人陪同下在競選總部召開記者會提出觀光政見。（圖／記者蔡佩旻攝）