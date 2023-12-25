王義川質疑「廖先翔論文有問題」　廖：歡迎向政大檢舉

▲國民黨新北汐止立委候選人廖先翔。（圖／記者崔至雲攝）

記者項瀚／台北報導

民進黨不分區立委候選人王義川針對，國民黨新北汐止立委候選人廖先翔的碩士論文提出質疑，上週更指是「台灣史上最離譜的學術弊案」。今日在王發布臉書後，廖也有了最新回應，認為這是一場烏賊戰，「歡迎對手向政大檢舉，不過民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是0。」

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王義川上週赴新北汐止區，與同黨區域立委賴品妤合體參拜濟德宮參香、中正市場掃街。當時王義川就預告，將在本週揭露「廖先翔的碩士論文，堪稱為台灣史上最離譜的學術弊案」。

今（25日）王義川在臉書發文：「廖先翔，汐止追夢人，有一件事要問你，『為什麼你的碩士論文在繳交論文初稿時，所有訪談都還沒做，論文就交了，然後系上就讓你口試了？』」

王義川提出兩大質疑，一、廖先翔政大碩士論文主要是針對利害關係人進行訪談，所有訪談在5天內完成。第一位訪談開始前，照政大社科院的規定，你的論文初稿卻已繳交。

二、政大規定論文口試前21天要交論文初稿，指導教授要簽名才能申請口試，可是廖先翔7月7日才完成訪談，為什麼7月13日就口試了。此外，王義川也提出3大問，請廖先翔回應。

▲王義川針對廖先翔的碩士論文提出質疑。（圖／翻攝自王義川臉書）

對此，廖先翔也發布最新回應：「論文的寫作本就是邊寫邊修，過程中向老師請教並調整內容，最後通過的版本早就不知道是第幾個版本的了。」

廖先翔說：「我的論文早就在好幾個月前就被對手複印，要是有問題早就送政大檢舉了，而不是到現在才打烏賊戰，歡迎對手向政大檢舉，不過民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是0。」