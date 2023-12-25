　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川質疑「廖先翔論文有問題」　廖：歡迎向政大檢舉

▲▼ 新北市國民黨團召開「誰縱容台南成為黑金故鄉？賴清德？黃偉哲？」記者會。廖先翔、戴湘儀、呂家愷、陳偉杰。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨新北汐止立委候選人廖先翔。（圖／記者崔至雲攝）

記者項瀚／台北報導

民進黨不分區立委候選人王義川針對，國民黨新北汐止立委候選人廖先翔的碩士論文提出質疑，上週更指是「台灣史上最離譜的學術弊案」。今日在王發布臉書後，廖也有了最新回應，認為這是一場烏賊戰，「歡迎對手向政大檢舉，不過民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是0。」

《地產詹哥老實說》EP184／「青龍國」4字頭房價明年絕版？　代銷第一線：推案量走下坡

王義川上週赴新北汐止區，與同黨區域立委賴品妤合體參拜濟德宮參香、中正市場掃街。當時王義川就預告，將在本週揭露「廖先翔的碩士論文，堪稱為台灣史上最離譜的學術弊案」。

今（25日）王義川在臉書發文：「廖先翔，汐止追夢人，有一件事要問你，『為什麼你的碩士論文在繳交論文初稿時，所有訪談都還沒做，論文就交了，然後系上就讓你口試了？』」

王義川提出兩大質疑，一、廖先翔政大碩士論文主要是針對利害關係人進行訪談，所有訪談在5天內完成。第一位訪談開始前，照政大社科院的規定，你的論文初稿卻已繳交。

二、政大規定論文口試前21天要交論文初稿，指導教授要簽名才能申請口試，可是廖先翔7月7日才完成訪談，為什麼7月13日就口試了。此外，王義川也提出3大問，請廖先翔回應。

▲▼ 。（圖／翻攝自王義川臉書）

▲王義川針對廖先翔的碩士論文提出質疑。（圖／翻攝自王義川臉書）

對此，廖先翔也發布最新回應：「論文的寫作本就是邊寫邊修，過程中向老師請教並調整內容，最後通過的版本早就不知道是第幾個版本的了。」

廖先翔說：「我的論文早就在好幾個月前就被對手複印，要是有問題早就送政大檢舉了，而不是到現在才打烏賊戰，歡迎對手向政大檢舉，不過民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是0。」

ET快訊
手搖飲「珍奶買1送1」　只有今天
快訊／民進黨宣傳車墜4m深邊坡！　駕駛緊急送醫
快訊／15歲高中生脖子遭割　無生命跡象
日軟飯男擁「4妻2女友」想生54孩！一家全靠老婆養
快訊／中鋼前老總癌症辭世
東洋乳神現身台灣！　下身＼／線條外露
女頭痛醒來突回到18歲　「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶
逛百貨「野生吳慷仁站身邊」！國小生認不出　冷回一句尷尬了
親弟遭刺殺　李東健天天酗酒：住進精神病院2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他看侯友宜凱道造勢讚「起風了」　喊話這群人：快安排返鄉投票

民眾黨爆潘孟安子弟兵「保送綠能公司」　退休前就列組織圖年領300萬

岡山造勢是假韓粉？　黃國昌：趙少康不會連「基本民主素養」都沒吧？

分析「藍綠白」陣營勝選結果　游盈隆：全台選民共同決定選舉意義

影／賴蕭配最新廣告主打8年政績　「未來繼續陪你一起」

王義川質疑「廖先翔論文有問題」　廖：歡迎向政大檢舉

蔡明堂徒步拜票！遇熱情支持者「保留25年前競選看板」感動眼眶紅

快訊／時代力量踢爆民眾黨炒地　「建商大買社子島又投資黃珊珊」

轟賴清德將國家人民當墊腳石　侯友宜：不許他繼續踐踏中華民國憲法

挑大巨蛋辦週年記者會！蔣萬安盼「泰勒絲來開唱」　再曝明生日願望

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

他看侯友宜凱道造勢讚「起風了」　喊話這群人：快安排返鄉投票

民眾黨爆潘孟安子弟兵「保送綠能公司」　退休前就列組織圖年領300萬

岡山造勢是假韓粉？　黃國昌：趙少康不會連「基本民主素養」都沒吧？

分析「藍綠白」陣營勝選結果　游盈隆：全台選民共同決定選舉意義

影／賴蕭配最新廣告主打8年政績　「未來繼續陪你一起」

王義川質疑「廖先翔論文有問題」　廖：歡迎向政大檢舉

蔡明堂徒步拜票！遇熱情支持者「保留25年前競選看板」感動眼眶紅

快訊／時代力量踢爆民眾黨炒地　「建商大買社子島又投資黃珊珊」

轟賴清德將國家人民當墊腳石　侯友宜：不許他繼續踐踏中華民國憲法

挑大巨蛋辦週年記者會！蔣萬安盼「泰勒絲來開唱」　再曝明生日願望

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

鐵粉要收！超Q「1G與珍妮手搖杯」來了　加碼喝2款聯名咀嚼系飲品

天成集團參與運動產業博覽會　旗下悅華等合推高爾夫假期

美房東一言不合就開槍！　「子彈爆頭」房客送醫不治

婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

哈孝遠夫妻互爆家中惡習！　羞談「夫妻恩愛事」：要到你想逃

迎接2024第一道曙光　三仙台6點10分乍現

黏土人「葬送的芙莉蓮 - 費倫」嘟嘴可愛再現　還附溶解衣服藥水

快訊／台中立委候選人謝志忠宣傳車墜4m深邊坡！駕駛救起送醫中

韓韶禧「一張圖」激怒日本　導演認：她想過拍《京城》不能去日本

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

侯凱旋苑租金貴　他指責民進黨是元凶

影／31秒看賴清德萬里老家

控賴清德老家「幽靈房屋」　新北地政局再揭航照：92年後新建物

一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建

轟賴清德將國家人民當墊腳石　侯友宜：不許他繼續踐踏中華民國憲法

黃國昌揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

幽靈建築怎信託？柯嗆賴被謊言淹沒

「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

柯文哲宣傳車卡西門！復刻《海角七號》被酸爆

王義川回擊韓國瑜「耍寶天王」！要求公開辯論

侯友宜造勢湧8萬人？　黃暐瀚曝「凱道3種滿」：要考慮天氣與時間

綠質疑農地有事業廢棄物　柯喊告

賴清德競總：新北市府「侯急了」

批賴清德萬里老家扯懷念父親演太大　郭正亮轟：違法道歉很難？

更多熱門

相關新聞

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

國民黨提名雲林縣海線立委候選人丁學忠今（25）日發表「觀光政見」，主張以「在地化、智慧化」為核心整合海線各鄉鎮歷史人文、產業特色、觀光亮點，打造具備海線DNA觀光新藍海，讓雲林成為國際級觀光大縣，為青年回鄉就業、創業準備最好的舞台。

蔡明堂徒步拜票！遇粉拿舊競選板

蔡明堂徒步拜票！遇粉拿舊競選板

時力：建商大買社子島又投資黃珊珊

時力：建商大買社子島又投資黃珊珊

地方執政周年　民進黨廣告批藍首長

地方執政周年　民進黨廣告批藍首長

公股銀行首長為賴輔選？　卓榮泰駁斥

公股銀行首長為賴輔選？　卓榮泰駁斥

關鍵字：

王義川廖先翔賴品妤2024立委選舉汐止論文政大

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面