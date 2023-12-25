岡山造勢是假韓粉？　黃國昌：趙少康不會連「基本民主素養」都沒吧？

▲黃國昌、陳琬惠「潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲23日於高雄岡山出席由韓粉陳清茂協助舉辦「三粉大造勢」，韓粉、柯粉與郭粉擠爆現場，人數破5萬人；但國民黨副總統候選人趙少康卻批，高雄韓粉都是冒牌的。對此，民眾黨不分區立委候選人黃國昌酸說，每個人都有自己選擇的自由，趙少康作為副總統候選人，「不會連這種基本的民主素養都沒有吧？」

黃國昌、立委陳琬惠25日於柯文哲新莊競總舉辦「潘孟安放水英系綠能權貴鐵證大公開」記者會，針對趙少康稱柯文哲岡山造勢時的韓粉都是冒牌，23日到有前高雄市長韓國瑜的國民黨造勢才是正牌韓粉？黃國昌表示，台灣是一個民主的國家，每個人都有自己選擇的自由，這也是最基本的民主原則。

黃國昌酸說，趙少康長期投入公共事務，現在成為國民黨副總統候選人，「不會連這種基本的民主素養都沒有吧？」

而柯文哲競選辦公室發言人戴于文則說，真正的韓粉，恐怕也不會是趙少康自己說了算，23日造勢活動有非常多人，不只是韓粉、柯粉與郭粉，還有非常多期待台灣改變、支持台灣的支持者全部走上街頭，該場人數眾多，超出柯營預期；在邏輯方面，恐怕要問趙少康的說法，詢問趙少康怎麼界定何謂「真正的韓粉」，「我想也不會是趙少康說了算」。

▼柯文哲高雄岡山「三粉大造勢」。（圖／記者袁茵攝）