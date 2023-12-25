分析「藍綠白」陣營勝選結果　游盈隆：全台選民共同決定選舉意義

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數19天，台灣民意基金會董事長游盈隆25日分別分析民進黨「賴蕭配」、國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」三組候選人勝選結果，強調現在舉世都在關注台灣選舉，但這場選戰的意義是台灣近兩千萬選民要共同決定的，不同政黨候選人贏得總統選舉，各相關陣營和國內外媒體會立刻試圖定性這場選舉，可台灣人都知道，這場選舉從頭到尾無關統獨。

游盈隆今日在臉書發文表示，2024台灣總統與立委選舉有什麼重要性？政治賭注有多大？它的意義是什麼？當選情全面緊繃的時候，特別值得一談。他說，現在舉世都在關注台灣選舉，從某個角度看，台灣重要性已經是世界級，不僅是美中角力天平上的關鍵砝碼，也是全球自由民主陣營對抗中俄極權的關鍵砝碼，台灣傾向那一方，關係重大。一言以蔽之，美國不能失去台灣，一旦失去，過去近八年的對中優勢將一去不回，印太國際權力均勢也將受到嚴重衝擊。

游盈隆指出，這場選舉的政治賭注，國際層面賭注之大，有如上述；國內層面，肉眼看得見的是，如果賴蕭配輸了，將結束民進黨八年完全執政，民進黨將回到蠻荒時代，下場比2008年好不了太多。總統蔡英文最常掛在嘴邊的「執政價值」將不復存在，代表從總統這職位以下，超過七千個政府任用職缺將換人，很多人會失業，而且許多大小政策將改變，所牽動的利益之大難以估計。

游盈隆分析，若侯康配贏，那將是台灣第四次政黨輪替，飢渴八年的國民黨將班師回朝，重返執政，兩岸關係短時間內將趨向和緩，台美關係將明顯降溫，台日關係也將受到衝擊。至於國內方面，除了掌權的人不一樣，整體政府政策取向將會有全面性改變，包括兩岸、國防、外交、兵役、能源、教育、經濟、交通、財政、金融等，這會是另一次「執政典範移轉」（Ruling Paradigm Shift)，至於這種改變好或不好，或許只有天知道，但結果肯定是有好有壞。

「如果柯盈配贏呢？到現在還在思考這問題的人，神經基本上都很大條，畢竟民眾黨只是一個新興小黨。」游盈隆說，柯文哲到目前為止，是否有可能是這次選舉的灰姑娘，照劇本，不到最後是不知道的，而且以目前選戰情勢看，棄保效應正在發酵，柯盈配看似孤單，但從最近北中南幾場成功造勢看，他的灶還是熱的；此外，從最近多份民調看，他還在局中，沒被快速邊緣化，三足鼎立態勢依舊，未來鹿死誰手，尚難論斷。

游盈隆表示，這一場選戰的意義是台灣近兩千萬選民要共同決定的，不同政黨候選人贏得總統選舉，各相關陣營和國內外媒體會立刻試圖定性這場選舉，例如，若賴蕭配贏，綠營或媒體大概會說，這是「人民肯定蔡英文八年執政路線」；若侯康配贏，藍營或媒體會說「這證明人民唾棄民進黨台獨路線」，但台灣人都知道，這場選舉從頭到尾無關統獨。