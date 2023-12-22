土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

▲土城區農會榮獲新北市績優志工團隊獎，農業局副局長諶錫輝親頒感謝狀。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與土城區農會合作於「冬至」22日舉辦「112年度農業志工表揚及感恩大會」，邀請24隊近500位農業志工齊聚一堂，由農業局副局長諶錫輝親頒感謝狀感謝志工服務奉獻，同時也準備應景「湯圓」慰勞志工服勤辛勞。此外，土城區農會志工隊協助農會推動社區關懷及食農教育推廣，服務項目多元，榮獲112年度新北市績優志工團隊獎殊榮。

新北市農業志工隊計有24隊，人數近千人，服務內容多元，涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，因對農業及生態有熱忱而加入新北農業志工，協助農業局政策推廣及生態導覽等服務，其中有13隊為平均年齡超過65歲的高齡志工，印證了服務是沒有年齡界限的。

▲農業局副局長諶錫輝（左）親頒感謝狀感謝志工服務奉獻，右為樹林區農會志工葉鄭玉省。



在這次的感恩大會中，除頒發24隊志工隊感謝狀外，樹林區農會志工葉鄭玉省，從2017年服務迄今，主要協助樹林農會服務台諮詢與導覽；新北市政府漁業處志工簡春蓮，從2012年服務迄今，主要協助淡水漁人碼頭港區諮詢與導覽，兩位服務年資均超過4年且服勤時數超過1200小時，因而獲頒得112年度銀心獎，此外，土城區農會志工隊協助農會推動社區關懷及食農教育推廣，服務項目多元，榮獲112年度新北市績優志工團隊獎的殊榮。

土城區農會理事長林義隆表示，土城區農會績優志工隊成立於2015年，目前有志工75人，是農漁會志工隊中人數最多的，主要配合綠色照顧站點工作，協助社區中高齡者團體課程進行，課程參與者部分是獨居者，在課程中志工們會主動關懷獨居者生活近況及健康，讓長者有個說話的對象並感受到溫暖。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康式/市」政策，志願服務有助於促進身體及心靈健康，農業局特地挑選象徵團圓的冬至，將農業志工團聚在一起宴饗美食，除感謝農業志工無私的付出與奉獻外，也藉此慰勞他們辛勤服務的辛勞，今年新北市農會備案成立農業志工隊，期待未來有更多人員加入響應，為新北市提供最溫暖的服務。