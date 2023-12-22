全齡高風險安全網　新北表揚51位有功人員

▲新北市表揚51位守護高風險安全網有功人員。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為感謝新北市高風險家庭各局處一線服務人員的辛勞，新北市副市長劉和然22日表揚51名有功人員，包含里長、社區協會、警消、老師、社工、護理師、照管專員、訪視員及就服站輔導員等。劉和然表示，全齡高風險家庭整合型安全網講求網絡合作無間，各局處發揮專業和熱忱，各網絡人員犧牲奉獻，為新北市民眾編織一面穩定的社會安全網。

深坑區公所臨時人員高淑芬自1997年即入所服務，於2011年高風險家庭業務開辦之初即兼任溫心天使，協助訪視高風險家庭，後來接任業務，執行社會福利、急難救助等，不僅協助民眾辦理各項福利，對於高風險家庭更具備敏感度，準確辨識風險及評估，與網絡合作順暢，運用長年對社政業務及社區的熟稔，給同仁指引，並掌握社區資源。

▲劉和然感謝各網絡人員合作無間，為新北市民眾編織一面穩定的社會安全網。



蘆洲國中錢雅婷老師自90學年度即在該校任教，擔任輔導組長達14年，統籌校內高風險家庭個案管理工作，於輔導時深刻體認到家庭因素對孩子的影響，因此整合校內外人力及資源，與家庭建立良好工作關係，讓受輔導的學生逐步走出困境。

高風險家庭服務管理中心社工吳姍珊，自2020年起參與推展跨局處合作，擔任「查找行方不明兒少關懷行動」、「危機預警管理系統」等方案承辦，建立良好網絡合作關係及資訊管理平台。另負責高風險案件篩、派案，於時限內釐清各類型複雜且多元的案件狀態及資訊，掌握案件時效性及精準性，以提供即時服務。