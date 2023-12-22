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【廣編】冬季暖流！佳格食品集團舒緩「92個社福站人力缺」投入冬季長者訪視關懷

▲▼ 佳格食品,弱勢,養安,社福,志工,以愛樂活營養安老計畫。（圖／佳格食品提供）

▲佳格食品集團發起「以愛樂活營養安老計畫」，穩定提供邊緣戶長者物資及全台關懷訪視的志工人力。

圖、文／佳格食品集團提供

時值歲末，近日氣象持續發布低溫警訊，對弱勢邊緣戶來說更是雪上加霜！佳格食品集團著眼冬季是長者健康高風險期、關懷獨居長者的社福志工再度吃緊，提早於今年中發起「以愛樂活營養安老計畫」，12月21日正式宣佈成功完成近350位社福志工人力招募回流，在冬季來臨的時刻，舒緩全台92個第一線社福照顧站社區人力。

佳格食品集團長期關注長者營養健康，「以愛樂活營養安老計畫」先以志工感謝禮協助現有社福單位的游離志工回流、再輔以招募人力新血的方式雙管齊下，最新統計完成近350名社區志工擴增目標，包含台灣本島全區及澎湖馬公地區，今年冬季起將負責包含備餐送餐、電訪關懷、定期訪視，確保弱勢長者的即時需求。

除了志工外、營養物資也是邊緣戶的需要！邊緣戶長者包括無中低收入戶資格但生活困難者、緊急安置者、及獨居長者等，在無法獲得政府編列入冊的狀況下，往往只能靠民間單位及里長主動照顧與扶助。佳格以愛樂活攜手台灣食物銀行聯合會、弘道老人福利基金會、老五老基金會，提供2.2萬份物資，以每季分批的穩定供應，舒緩弱勢長者需要。

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邊緣戶長者出門本來就不易，冬天不僅減少長者出門走動的意願、更是健康高風險季節，佳格食品集團物資與人力雙雙到位，為今年冬天邊緣戶長者帶來在地暖流。佳格食品集團永續長陳文琪表示，「佳格食品集團台灣製造、在地深耕，未來也將秉持企業社會責任持續堅守全家人的營養健康夥伴。」

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