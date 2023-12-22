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日本國際志工越洋熱情響應　台南燈會志工誓師展現台南國際力

▲2024台灣燈會睽違16年再次於台南璀璨登場，市府舉辦2024台灣燈會志工誓師大會，現場計400位志工齊聚誓師，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲授旗予產、官、學三方之燈會志工團隊代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會睽違16年再次於台南璀璨登場，市府舉辦2024台灣燈會志工誓師大會，現場計400位志工齊聚誓師，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲授旗予產、官、學三方之燈會志工團隊代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永華市政中心二樓中庭22日舉辦2024台灣燈會志工誓師大會，現場計400位志工齊聚誓師，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲授旗予產、官、學三方之燈會志工團隊代表，包括9所大專院校、11個民間團體及9個市府相關局處，宣告各領域燈會志工已做好準備、蓄勢待發，將在台灣燈會期間提供最好的服務。

巿議員林美燕也親自到場祝福，另王定宇立委及邱莉莉議長、林志展副議長、議員蔡淑惠、李啟維、蔡宗豪及盧崑福等多位服務處代表皆到場共襄盛舉。

▲2024台灣燈會睽違16年再次於台南璀璨登場，市府舉辦2024台灣燈會志工誓師大會，現場計400位志工齊聚誓師，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲授旗予產、官、學三方之燈會志工團隊代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2024台灣燈會是台南400年的國家級盛典，台南市身為主辦城市，將做好東道主迎接各國、各地遊客的到訪。為迎接來自不同國度的旅客，本次加入志工行列的9所大專院校也協助媒合來自日本、越南、馬來西亞等國家之24位外籍志工於燈會服務台現場提供諮詢服務。甚至有來自日本的草間俊介先生親自打越洋電話至社會局，報名燈會志工，燈會期間他也將從日本飛來台灣，在高鐵燈區服務台擔任志工，顯示2024台灣燈會在台南，已搶先與世界交陪，不僅吸引國際遊客，更吸引了國際志工前來共襄盛舉。

▲2024台灣燈會睽違16年再次於台南璀璨登場，市府舉辦2024台灣燈會志工誓師大會，現場計400位志工齊聚誓師，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲授旗予產、官、學三方之燈會志工團隊代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副市長趙卿惠致詞說明，這次燈會期間的志工服務，結合台南市大專院校及民間團體共計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務，其中有900位青年志工投入13個服務台值勤，展現台南年輕一代的青春活力及投入社會服務的熱情。2024台灣燈會竭誠歡迎國際旅客到訪，現場除了有外籍學生志工協助外，也將輔導志工使用科技軟體翻譯程式輔助服務，讓每一位來參加台灣燈會的朋友都能順利溝通，共享「台南400」的榮耀與喜悅以及台灣燈會的燦爛與光采。

▲2024台灣燈會睽違16年再次於台南璀璨登場，市府舉辦2024台灣燈會志工誓師大會，現場計400位志工齊聚誓師，由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲授旗予產、官、學三方之燈會志工團隊代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，此次燈會志工共分為10個服務組別，除了個別志工的熱情投入，更感謝台南青年志工中心（由崑山科技大學承接）攜手國立成功大學、中華醫事科技大學、長榮大學、台南應用科技大學、國立台南大學、南台科技大學、嘉南藥理大學及中信金融管理學院等大專院校，以及中華民國道德重整協會、台南市全人促進發展協會、一貫道崇正基金會、天帝教、台南市志和愛心會、台南市永康區復國社區發展協會、㵾光文化藝術基金會、台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會、俊逸文教基金會、台灣歷史博物館及台南市志願服務推廣中心等許多團隊共襄盛舉，分別支援各級服務台的展區服務，期透過本次誓師活動，展現出台南市志工的善與美，讓志工們成為燈會最大榮耀。

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