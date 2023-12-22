聽台南囡仔講故事　台南學子88冊家鄉故事繪本秀出台南味

▲台南市教育局結合兒童文化藝術基金會創作「台南家鄉故事繪本」，由各校學生挖掘家鄉感人故事，以手繪圖案搭配文字做成繪本，迄今已出版88冊，廣受好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來聽聽台南囡仔講故事！台南市教育局結合兒童文化藝術基金會創作「台南家鄉故事繪本」，由各校學生挖掘家鄉感人故事，以手繪圖案搭配文字做成繪本，迄今已出版88冊，橫跨全市37個行政區，內容涵蓋民間信仰與習俗、民俗藝陣、美食、生態環境等，廣受好評。

為了讓更多人感受台南味，22日召開繪本接畫記者會，宣布將從2024年1月起在台北、新竹、高雄、台南四地展覽繪本原畫，分享台南的在地故事。記者會由崑山國小學生余泳潔、林佑勳鬥嘴鼓表演開場，以流利台語介紹家鄉故事繪本特色及台南文史與地方特產，生動活潑，博得滿堂彩。

葉澤山副市長代表黃偉哲市長出席記者會表示，家鄉故事繪本創作的元素來自於家鄉的人、事、物，透過老師帶領學生走讀探索，或訪問地方耆老，收集也同時傳承地方的文史風采，可以體現文化素養與團隊合作，富有教育意義。2024年恰逢台南400，邀請各地關心藝文教育、鄉土教育的民眾，一同珍視家鄉人文，透過台南400活動，更深入了解台南這片土地的歷史和文化脈絡，體會台南獨特的特質和意義。

教育局鄭新輝局長表示，台南有非常多特有的人文地景，如左鎮國小繪本《拔馬行腳》，介紹著名的左鎮二寮自然生態；保東國小繪本《酥‧知‧味》藉由吳榮彬董事長的生命故事，傳達出關廟在地產業的發展、轉型與父子親情。早期也流傳古諺「台南娶老婆，嫁妝一牛車」，代表南部人注重傳統禮俗，因此日新國小就以《秀芬的嫁妝》繪本描述籌辦婚禮遭遇六禮與十二禮之爭的衝擊，相當有意思，邀請全國各地一起來感受台南味。

兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬表示，協助南市教育局創作家鄉故事繪本已多年，每每看到成果都非常感動，為了把這樣的感動與更多人分享，因此結合國際扶輪社、台北大稻埕扶輪社、台北陽明扶輪社、香港蘭桂坊扶輪社等公益社團一同設計「家鄉故事繪本接畫」活動，首站由台北市出發，接續巡迴新竹市、高雄市，最後回到台南市，希望透過師生的畫作，讓更多人知道台南的美、台南的好。