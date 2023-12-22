寒流侵襲！台南1夜3人無心跳呼吸緊急送醫　消防局提醒注意保溫

▲寒流影響各地氣溫非常寒冷，台南市21日深夜10時至22日上午10時，計有3人發生OHCA失去生命跡象緊急送醫情事。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

寒流來襲22日各地氣溫非常寒冷，新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣都出現10度以下低溫，台南市21日深夜10時至22日上午10時，共有3人因為沒有心跳呼吸緊急送醫，消防局提醒民眾應注意保溫，防範低溫造成危險。

中央氣象局指出，橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。黃色燈號(寒冷)：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

台南市消防局指出，台南市自21日深夜10時起自22日上午10時，計有3人發生內科OHCA（失去呼吸心跳）緊急救護送醫案件，分別是70歲男子、80歲女子 、80歲女子共2女1男，年齡70-80歲間，但不能證明係因低溫所造成。



消防局提醒民眾，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。