台南新營區南紙街住宅火警3樓濃煙竄出　屋主及時滅火

▲台南市新營區南紙街1處民宅3樓房間起火，屋主自行以滅火而未釀災。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區南紙街1處民宅，22日上午7時30分許發生火警，3樓處有濃煙竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營等消防分隊12車24人前往搶救，消防人員發現係3樓房間內彈簧床起火，面積2平方公尺，經鄰居通知，屋主立即上樓滅火，消防人車到達時，屋主已自行將火勢撲滅，現場無裝設住警器，無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。