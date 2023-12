韓女團成員輝人來了！品嘗台南「三分糖波霸奶茶」　比讚說好喝

記者林東良、劉人豪/台南報導

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會23日晚登場,市政府邀請韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN來台表演,而輝人也在今(22)日舉辦來台見面記者會,因為輝人日前透過直播說「想喝奶茶」,也在臉書許願許多想吃的美食。對此,台南市長黃偉哲準備了輝人指定的牛肉麵,芒果、椪柑等,還有三分糖波霸奶茶及冬至應景湯圓讓她品嘗,輝人也說「好喝」、「好吃」。

▲輝人23日將在台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會登場。(圖/記者林東良攝)

▲▼輝人品嘗台南三分糖波霸奶茶。(圖/記者林東良攝)

輝人於見面記者會說,昨天很晚才抵達台南,本來還想說不會有太多的粉絲到場迎接,出來看到超多粉絲在,覺得非常驚喜、非常開心,也非常溫暖,而之前在韓國的活動中,也看到很多台灣粉絲到場,那時就約定好會盡快到台灣演出,也剛好有非常好的機會,這次就到台南進行耶誕演出,很感謝有這個機會邀請她來。

▲▼輝人也嘗試了湯圓。(圖/記者林東良攝)

輝人指出,之前就有感受到台灣的粉絲非常熱情,每次在台灣演出結束都可以感覺到粉絲的活力,有很多的正能量,這次也非常期待。而這次到台灣之前在社群網站跟粉絲互動時,有很多粉絲推薦她台灣美食,她日前也透過直播說「想喝奶茶」。

對於輝人提到的美食,黃偉哲說,台灣是手搖飲王國,尤其身為「全糖城市」的台南,更是手搖飲的一級戰區!因不知道輝人會想喝哪一家的奶茶,所以把10幾家不同飲料店的波霸奶茶通通買來,輝人喝了也後也說 「好喝」、「好吃」,至於輝人心目中最好喝的奶茶是哪一家呢?黃偉哲說請大家去粉專詢問。

黃偉哲說,台南除了奶茶,好吃的還不少,進一步引薦台南的美食,從牛肉麵,椪柑到芒果,都是台南市為輝人專程準備的禮物,只為了感謝輝人願意擔綱台南耶誕跨年表演嘉賓。黃偉哲強調,台南是台灣著名的美食之都,其中牛肉湯更是獲得許多饕客的愛戴,但因為輝人想吃牛肉麵,所以特定準備牛肉麵供她品嘗。

▲▼輝人說之前就有感受到台灣的粉絲非常熱情。(圖/記者林東良攝)

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲,榮登當地音樂排行榜冠軍,包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》,《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》,《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。睽違兩年輝人在2023年10月帶著個人首張正規專輯《In The Moo》。

12月23日在永華市政中心西側廣場登場的是「搖滾耶誕演唱會」,邀請韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN,華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein;打造全台最強的耶誕晚會;12月31日永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心公園,兩地同時辦理跨年活動迎接2024年的到來。