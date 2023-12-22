韓女團成員輝人來了！品嘗台南「三分糖波霸奶茶」　比讚說好喝

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會23日晚登場，市政府邀請韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN來台表演，而輝人也在今(22)日舉辦來台見面記者會，因為輝人日前透過直播說「想喝奶茶」，也在臉書許願許多想吃的美食。對此，台南市長黃偉哲準備了輝人指定的牛肉麵，芒果、椪柑等，還有三分糖波霸奶茶及冬至應景湯圓讓她品嘗，輝人也說「好喝」、「好吃」。

▲輝人23日將在台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會登場。（圖／記者林東良攝）

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▲▼輝人品嘗台南三分糖波霸奶茶。（圖／記者林東良攝）

輝人於見面記者會說，昨天很晚才抵達台南，本來還想說不會有太多的粉絲到場迎接，出來看到超多粉絲在，覺得非常驚喜、非常開心，也非常溫暖，而之前在韓國的活動中，也看到很多台灣粉絲到場，那時就約定好會盡快到台灣演出，也剛好有非常好的機會，這次就到台南進行耶誕演出，很感謝有這個機會邀請她來。

▲▼輝人也嘗試了湯圓。（圖／記者林東良攝）

輝人指出，之前就有感受到台灣的粉絲非常熱情，每次在台灣演出結束都可以感覺到粉絲的活力，有很多的正能量，這次也非常期待。而這次到台灣之前在社群網站跟粉絲互動時，有很多粉絲推薦她台灣美食，她日前也透過直播說「想喝奶茶」。

對於輝人提到的美食，黃偉哲說，台灣是手搖飲王國，尤其身為「全糖城市」的台南，更是手搖飲的一級戰區！因不知道輝人會想喝哪一家的奶茶，所以把10幾家不同飲料店的波霸奶茶通通買來，輝人喝了也後也說 「好喝」、「好吃」，至於輝人心目中最好喝的奶茶是哪一家呢?黃偉哲說請大家去粉專詢問。

黃偉哲說，台南除了奶茶，好吃的還不少，進一步引薦台南的美食，從牛肉麵，椪柑到芒果，都是台南市為輝人專程準備的禮物，只為了感謝輝人願意擔綱台南耶誕跨年表演嘉賓。黃偉哲強調，台南是台灣著名的美食之都，其中牛肉湯更是獲得許多饕客的愛戴，但因為輝人想吃牛肉麵，所以特定準備牛肉麵供她品嘗。

▲▼輝人說之前就有感受到台灣的粉絲非常熱情。（圖／記者林東良攝）

輝人曾為多齣電視連戲劇演唱序曲，榮登當地音樂排行榜冠軍，包括《機智醫生生活》演唱的OST《With My Tears》，《青春紀錄》演唱的OST《Shine On You》，《衣袖紅鑲邊》演唱的OST《盼了又盼》等。睽違兩年輝人在2023年10月帶著個人首張正規專輯《In The Moo》。

12月23日在永華市政中心西側廣場登場的是「搖滾耶誕演唱會」，邀請韓國女團MAMAMOO團員輝人WHEE IN，華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein；打造全台最強的耶誕晚會；12月31日永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心公園，兩地同時辦理跨年活動迎接2024年的到來。