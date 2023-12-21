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柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、呂晏慈、陳家祥／台北報導

2024總統大選首場電視政見會20日登場，民進黨候選人賴清德在第三輪發言時，一度把砲口對準民眾黨候選人柯文哲，質問他怎麼會跟國民黨簽6點協議，有無受到威脅利誘，「為什麼事後又反悔？不但你自己哭了，全家人也都哭了」，他強調，如果擔任總統和中國簽錯協議，是全國人民都要哭了。

賴清德在第三輪發言的尾聲，砲口瞄準柯文哲，並且提及在過去幾個月裡，「藍白合」爭議的往事，詢問柯文哲，「你怎麼會去跟國民黨簽6點協議，背後有沒有受到威脅利誘？你為什麼事後又反悔？不但你自己哭了，全家人也都哭了」。

賴清德強調，社會所擔心的，柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭，如果他擔任總統和中國簽錯協議，是全國人民都要哭了。

賴清德向全國民眾喊話，國家應該走對的路，請大家回顧一下，如果8年前是其他路線贏得選舉，那經過8年來的國內外挑戰，台灣會變成什麼樣子？當美中貿易戰突然來臨，台灣如果有和中國簽訂服貿和貨貿，那台灣的企業會不會被制裁？但好險沒有，台灣現在驕傲的擁抱世界，未來，自己更會讓台灣的產業，在民主世界供應鏈中站穩腳步。

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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