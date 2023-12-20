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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴發言像活在平行宇宙

記者趙蔡州／綜合報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，也是藍綠白候選人首度公開交鋒。世新大學傳播博士學程教授游梓翔表示，如果要打分數，他認為侯友宜第一，賴清德與柯文哲並列第二，盛讚侯友宜回答賴清德問題時，雖然大比例脫稿臨場回應，依然能點出民進黨執政弊端與要害，問答都十分精闢，表現令人驚艷。

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲游梓翔認為，藍綠白候選人首度公開交鋒，侯友宜表現第一，賴清德和柯文哲並列第二。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

針對藍綠白候選人首度的政見發表會，世新大學傳播博士學程教授游梓翔20日晚間表示，這一場是政見發表會而不是辯論會，雖然可看性比較低，仍是三組候選人六場同台較勁中的首場，因此三人的表現還是受到非常大的關注，「看完政見會後，如果要打分數，我認為侯友宜第一，賴清德和柯文哲並列第二」。

游梓翔解釋，由於先前的印象，多數人對侯友宜的口才期望不高，加上侯是最先發言相對不利，沒想到實際上侯的表現卻讓人驚艷，第1輪就用預備好的內容猛攻賴清德，更精彩的是2、3輪，針對賴清德的發言，侯大比例脫稿臨場回應，真情流露又總能抓住民進黨執政弊端，顯示侯非常熟悉自己的政見內容。

游梓翔也指出，侯的發言大量使用台語，或許是為了能更自然流暢表達，如果要訴求的是年輕選民，事後或許可以考慮剪輯短視頻，並透過網路傳播。相比起來，第2個發言的賴清德明顯依賴講稿，只在發言的前一分鐘回應對手，且講稿有些內容也值得商榷，例如賴甚至花時間介紹不分區的部分提名人。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲游梓翔表示，在兩岸議題上，賴清德的口氣有些兇狠強硬，似乎還是走回了抗中路線。（圖／記者林敬旻攝）

游梓翔認為，聽完賴清德在政見發表會上的發言後，只能說賴和6成選民對民進黨的觀感「是活在平行宇宙」，這樣的內容可以固票，但不容易打動中間選民，在兩岸議題上，賴清德的口氣甚至有些兇狠強硬，看來賴清德的選戰最後還是走回了抗中路線。

游梓翔說，最令人意外的是柯文哲，他是第3位發言，應有充分機會攻擊或反擊對手，但柯選擇像一位教授一樣，自說自話闡述政見，連第3輪都還在詳述政策，如果柯是領先者，這種策略無可厚非，但作為民調落後者，柯應該要發動最多攻擊才對，「聽柯文哲發言，你甚至會懷疑他是否是自己在另一個現場」。

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