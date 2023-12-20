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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辭嗎？趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅被新北市府認定既存違建、無需拆除但拍照列管，議題延燒一個月，國民黨副總統候選人趙少康今20日在節目「政治仙知道」受訪時稱，賴老宅不管拆或捐，自己都辭中廣董事長，而賴清德在稍早首場政見發表會中宣布，將萬里老家公益信託，無償、無期限捐助公益團體，回饋作為「礦工生活文史工作空間」，或者社區鄰里公益使用。

趙少康今在「政治仙知道」節目接受專訪，針對賴清德萬里老宅爭議，主持人謝龍介表示，賴清德對這間房有深厚感情，這是他和媽媽的感情，那就捐出來給礦務局，變成礦工博物館，很多文物就可以擺在這邊，憲兵也可以撤掉，如果捐出就屬於礦區、歸經濟部，不必有使用執照，就當成礦工的博物館。

謝龍介坦言，以自己對賴清德的理解，他對這件事處理退步很多、還哭，很破格。謝也給建議，賴清德可以捐出來，他如果捐出來，趙少康就不能說你拆我就辭。趙少康回應，「他捐出來我也辭啊！大家都可以去參觀，他如果捐我一定辭。」

而針對近來老家萬里的違建爭議，賴清德說，礦區內的每一間房子都沒有特權，只有滿屋子的辛酸，這些房子都在區域計畫法施行前就已經合法存在，礦權廢止後，政府並沒有妥善處理他們的居住權，無法可申請，年久失修，自行修建是很自然的事情。所以這些房子應該是既存建築，和都市計畫內的違建概念不同，應該要獲得合理的解決。

「最近我看到礦區內鄉親擔心安身立命的房子被視為違建，也擔心被拆除，我感到過意不去。」賴清德說，他有責任來協助大家，找出一條道路，保障大家的居住權益。他表示，在礦區的居住權獲得保障之後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，「我願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館」。
 

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