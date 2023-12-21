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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、呂晏慈、陳家祥／台北報導

2024總統大選首場電視政見會20日登場，國民黨候選人侯友宜發言時，率先猛攻民進黨候選人賴清德的台獨立場；而賴清德也反擊，質疑侯友宜、民眾黨候選人柯文哲，認為一個中國原則、九二共識或兩岸一家親，配合中國批判台灣挑釁，就可以獲得和平；他更拋出「三人都是台獨論」，以破解對手多次在其台獨立場上做文章的攻勢。

侯友宜第一輪發言時，明確把砲口對準賴清德，並再次著墨在賴清德所謂台獨的色彩。他表示，賴清德是否願意以蒼生為念，放棄台獨黨綱，讓全體國人放心，「全體國人也都在等待你的回答」。

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

在輪到賴清德發言時，他也不客氣地回擊，總統領導國家，應該要團結，而不是分裂社會，但是很遺憾，選舉到現在，他的對手們不是用仇恨動員，就是用偏頗的言論抹黑、攻擊自己，「甚至剛剛也沒有例外」。

賴清德指出，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群先來後到，只要認同台灣，都是這一塊土地的主人，他將永遠堅持自由、民主的憲政體制，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途也只有2350萬人民才有權利決定，未來他將團結國人，走在總統蔡英文信賴台灣的路上，走進世界，壯大台灣。

賴清德質疑侯友宜，口口聲聲說要照顧中華民國，卻又接受九二共識，「你難道不知道，中國國家主席習近平在去年中共20大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制完全沒有中華民國的空間」。

賴清德問侯友宜，到底要如何用一個中國原則的九二共識，守護中華民國，「你都已經接受了九二共識，2350萬的國人哪裡有權力來決定台灣的前途？」

此外，賴清德也把砲口轉向柯文哲，「柯主席講話很粗，你的兩岸一家親喊的大小聲，接受一個中國原則，請問你如何走蔡英文的外交路線？」

賴清德說，柯文哲批評國民黨本來就是紅的，柯趙配更是極速親中，國民黨副總統候選人趙少康反批柯主席是親中加三級，「你們是五十步笑百步，都無法保衛國家生存」。

賴清德強調，他對和平有理想，但不曾幻想，在中國尚未放棄武力犯台之前，他將落實和平4大支柱行動方案，強化人民保家衛國的意志，強化國防與經濟，以及強化與民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，來達到和平的目標，靠實力保衛國家，不是靠侵略者的善意。

賴清德再次向侯友宜、柯文哲提問，「侯市長、柯主席，你們真的認為一個中國原則，九二共識或兩岸一家親，在處處配合中國，批判台灣挑釁，就可以獲得和平嗎？」

此外，賴清德在第三輪發言時，更拋出「3人都是台獨」的論述，他表示，中國要併吞台灣是他們的國家政策，爭取世界霸權，「不是哪個政黨或哪一個人有甚麼主張所引起，也不是你們全盤接受中國的主張就有辦法阻止，中國是在聯絡次要敵人打擊主要敵人，兔死狗烹、殷鑑不遠，不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣」。

賴清德表示，「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

賴清德說，中國片面公布認定台灣構成貿易壁壘，原本是在明年才要完成調查，現在提前在國民黨夏立言副主席到訪中國隔天就宣布，請問侯友宜，「這是不是公然介選？你願意公布夏立言此行見了什麼人、說了什麼話嗎？你們有沒有裡應外合？不要又說別人在抹紅喔」。

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