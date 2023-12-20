幕後／柯文哲一改「大砲性格」　專心談政見「凸顯藍綠只有口號」

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席「第一場總統候選人電視政見發表會」。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

總統大選第一場總統候選人政見發表會於20日晚間落幕，只見民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜砲火連連，但民眾黨總統候選人柯文哲卻一改過去「大砲性格」，未回應賴侯攻勢，連續3階段發言都在闡述政見。面對柯文哲專心談政見的戰略目的，核心幕僚表示，就是希望從政見裡面，凸顯出目前政策荒腔走板，以及藍綠對政策只有口號、沒有內容。

2024年總統大選共有3場總統政見發表會、1場辯論會，1場副總統政見發表會、1場辯論會，而首場政見發表會於20日晚間7時登場，流程共計100分鐘，共分成3輪，每輪每人10分鐘，中間穿插主持人串場30秒介紹下一輪。

而政見發表會雖未有辯論、交叉詰問等環節，但今日賴清德、侯友宜卻改變過往「安全牌」性格，侯友宜採取「無視柯文哲」戰術專攻賴清德，而賴清德則「左打侯右打柯」，一下談違建時放出萬里老家願「公益信託」，一下又詢問兩岸台獨議題。

不過，過往常常批評賴清德、侯友宜的柯文哲，今日卻完全沒有回應賴清德、侯友宜的攻擊，穩紮穩打地說出「國家治理、財政紀律、居住正義」政策；柯文哲會後受訪時表示，這就是個典型的例子，藍綠永遠在罵來罵去，對台灣現在面對的問題有什麼好處？

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

關於「專心講政見」的戰法，民眾黨核心幕僚表示，柯文哲希望從闡述政見中，凸顯出藍綠政策的荒腔走板，例如對手們的居住正義政策是圖利建商，並沒有真正實踐居住正義，或是在財政紀律上主打賴清德，主要以「針對執政黨執政不利」做攻防，不想落入藍綠口水。

民眾黨核心幕僚分析，賴清德作為執政黨的總統候選人，對於政策內容卻虛無飄渺，完全聽不到政策，讓人民無法知道投給他之後，國家會被帶到哪裡去，可用「虛」一個字來形容；侯友宜則「不像是總統等級候選人」，可說就是LOW，中間還一度被賴清德弄到氣急敗壞，顯示出對政策只有口號、沒有內容。

民眾黨核心幕僚指出，柯文哲花很多時間講政策，因為認為「國家治理、財政紀律、居住正義」3項政策，本來就有非常值得論述之處，「講政策都來不及了，哪有時間罵人？」等到辯論會後才會有真正攻防，現階段就是把握政見發表，讓民眾知道政策主張，「平常噴口水機會多，為什麼要浪費這個資源？」未來2場政策發表會也會繼續維持此路線。