　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德競總：侯友宜政見發表閃黑金　變「抹黑自HIGH會」

▲▼姚立明、戴瑋姍召開「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍今（20）表示，國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會中，攻擊民進黨執政獨裁威權、經濟成長率低又低薪，整場都在迴避賴清德對國民黨和黑金、黑道、貪腐靠攏的質疑，「如果仔細聽完侯友宜的政見發表會內容，通篇幾乎都在攻擊民進黨，極盡抹黑之能事，且對其國民黨內的黑金、黑道、貪腐質疑，避而不答，根本就是把政見發表會，變成了抹黑自HIGH會」。

戴瑋姍表示，首先在經濟的表現上，在小英政府的領導下，不僅經濟成長遠勝過馬英九政府，社會福利的照顧預算也遠超馬英九，股市破萬點更是超過2100天，近期股市更是超越港股，而在所謂的威權，以及恢復民主制衡，更是赤裸裸的抹黑，近幾年來，台灣的民主自由，不僅受到國際肯定，國民黨過去更是頒布了世界第二長的戒嚴令，怎麼好意思談威權？更重要的是，侯友宜當年帶頭衝進鄭南榕所在的雜誌社內，導致鄭南榕自焚，有什麼資格講他要恢復民主制衡？

戴瑋姍強調，賴清德已經多次說過，台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續總統蔡英文的兩岸路線；反觀侯友宜在今日的政見發表會中，說了反對一國兩制，習近平說九二共識就是一國兩制，所以侯友宜要反對九二共識嗎？平常說接受九二共識，現在卻不敢提了，是不是因為心裡有鬼？

此外，戴瑋姍也表示，侯友宜更提到已經被澄清為假訊息的10萬印度移工，是想要來掩蓋自己提出開放中生來台的質疑。而所謂的低薪，更是抹黑，在蔡英文執政下，已經連續8次調漲基本工資，終於告別過去國民黨執政的22K時代。她說，賴清德副總統跟侯友宜不一樣的地方是，侯友宜的團隊就是過去讓薪資停滯在22K的國民黨團隊。

另，針對侯友宜提出「侯康貸」助青年購屋政見，戴瑋姍表示，居住政策需要整體的考量，從小英政府上任以來，不論是透過法令的修訂，或推動直接興辦社會住宅、包租代管社會住宅等政策，都是希望進一步健全民眾的居住需求，皆有具體成果，反觀侯市長不僅有凱旋苑爽收年租金2000萬，社宅的成績更是慘不忍睹，侯市長所謂居住正義都只是掛嘴上而已。 

而在最後一輪政見中，戴瑋姍表示，侯友宜面對自己市長任內貪污舞弊回答不清，只會一直強調自己的態度，而在凱旋苑爭議上，侯友宜又推回給娘家，根本就是「好事侯市長，質疑娘家扛」，侯友宜又持續抹黑能源政策，再提核能，卻又說不清核廢料要放在哪，反而推給賴清德也提到核能，但卻刻意忽略賴清德所說的是，如果說未來如果科技進步到相當的程度，可以解決核能安全的問題、核廢料的問題，民眾又有共識的情況下，侯友宜根本就是去脈絡的抹黑，實在令人遺憾。

戴瑋姍強調，侯友宜口中的綠能是弊案，就是要靠成立特偵組查辦的講法，更是代表著，侯友宜反對綠能，想要走回擁核、走回威權的回頭路。侯友宜更刻意誤導民眾聲稱聯合國氣候大會（COP28）的結論為2050核能要增加3倍，事實上這次Cop真正的共識，是再生能源要提升3倍、能源效率提升要翻倍。

戴瑋姍表示，民進黨這8年的能源政策全力發展再生能源，就是這個共識的方向高度符合，而賴清德也是這次提出最完整深度節能政見的候選人，更呼應了能源效率提升翻倍的方向，從整場的抹黑來看，侯友宜真的是沒政見，不抹黑就不會選。

ET快訊
藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴像活在平行宇
快訊／5縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
快訊／宥勝消失2個月突發聲：堅持誠實是不是錯了？
空軍中校作弊　被國防大學開除！
連續打嗝半年！男就醫驚見「腎臟只剩7.5公分」：要洗腎了
AI可以預測死亡時間了！研究員開發成功：準確度達78%
67歲陳美鳳「不老美貌」怎麼來？　超簡單保養法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴發言像活在平行宇宙

辭嗎？趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

幕後／柯文哲一改「大砲性格」　專心談政見「凸顯藍綠只有口號」

賴清德喊蓋百萬社宅　柯文哲酸：在跳票基礎上跳票更多

藍綠白政見會交手！　侯砲火猛、柯重論述、賴拋殺手鐧拆彈

賴清德競總：侯友宜政見發表閃黑金　變「抹黑自HIGH會」

首場政見會火力全開　賴清德謙稱：選總統陳述比較完整

被賴清德酸「西裝穿比我緊」　柯文哲：當醫生不用把每個人看作敵人

分析／賴清德12問侯、8問柯　公益信託為老家違建案止血

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴發言像活在平行宇宙

辭嗎？趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

幕後／柯文哲一改「大砲性格」　專心談政見「凸顯藍綠只有口號」

賴清德喊蓋百萬社宅　柯文哲酸：在跳票基礎上跳票更多

藍綠白政見會交手！　侯砲火猛、柯重論述、賴拋殺手鐧拆彈

賴清德競總：侯友宜政見發表閃黑金　變「抹黑自HIGH會」

首場政見會火力全開　賴清德謙稱：選總統陳述比較完整

被賴清德酸「西裝穿比我緊」　柯文哲：當醫生不用把每個人看作敵人

分析／賴清德12問侯、8問柯　公益信託為老家違建案止血

藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴發言像活在平行宇宙

《鬼家人》進軍奧斯卡被質疑？　「最美監製」金百倫：我自詡是炮灰

續航1127公里「全新電動MPV」預告登場！採滑門設計擁跑格外型

辭嗎？趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

快訊／5縣市豪大雨特報！雨彈強襲一路下到明天　最新警戒區域曝

宥勝消失2個月突發聲！　遭起訴強制猥褻：堅持誠實是不是錯了？

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

(G)I-DLE薇娟同款！年末吸睛配件Jimmy Choo鑽石包、AQUAZZURA芭蕾舞鞋必收

前員工「隱藏式警告」勸菜鳥快跑！OL一開電腦尷尬爆：人資在旁邊

瑞芳動物之家工程獲金石獎　新北動保處市政會議獻獎

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

快訊／柯文哲農地現況直擊！遊覽車「一夜清空」

賴宅特勤清掃照風傳　國安局回應了

快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場

賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

快訊／政黨票號次出爐！　民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號

白營內鬨！他：未達2條件　黃應請辭

賴清德萬里老家空拍全景曝光　邱毅：臥虎藏龍！拆了總統夢就沒了

首場政見會結束！　侯友宜嗆賴清德「發布2假訊息、提2質疑」

抽籤號次出爐！　台北市8區域立委候選人一次看

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

新北12區域立委候選人號次出爐　這人裸上身登場高舉「放下對立」

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

賴清德：礦區小房屋無法與侯柯比較

更多熱門

相關新聞

首場政見會火力全開　賴清德謙稱：陳述比較完整

首場政見會火力全開　賴清德謙稱：陳述比較完整

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，民進黨候選人賴清德左打柯、右批侯，被網友評是火力全開。對此，賴清德謙稱，因為是競選總統，有責任完整清楚跟國人報告他的國政藍圖，「所以在整個陳述的時候就會比較完整」。

被賴酸西裝　柯：別把每人當敵人

被賴酸西裝　柯：別把每人當敵人

分析／侯友宜專攻賴台獨、綠詐騙弊案 全場忽視柯文哲

分析／侯友宜專攻賴台獨、綠詐騙弊案 全場忽視柯文哲

柯反問賴：你選台灣共和國總統？

柯反問賴：你選台灣共和國總統？

賴將老家公益信託　柯：太慢了啦

賴將老家公益信託　柯：太慢了啦

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024侯友宜2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

限時1天！iPhone下殺1折開賣

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

《全明星》錄影爆對罵衝突！

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面