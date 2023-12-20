賴清德競總：侯友宜政見發表閃黑金　變「抹黑自HIGH會」

▲競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍今（20）表示，國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會中，攻擊民進黨執政獨裁威權、經濟成長率低又低薪，整場都在迴避賴清德對國民黨和黑金、黑道、貪腐靠攏的質疑，「如果仔細聽完侯友宜的政見發表會內容，通篇幾乎都在攻擊民進黨，極盡抹黑之能事，且對其國民黨內的黑金、黑道、貪腐質疑，避而不答，根本就是把政見發表會，變成了抹黑自HIGH會」。

戴瑋姍表示，首先在經濟的表現上，在小英政府的領導下，不僅經濟成長遠勝過馬英九政府，社會福利的照顧預算也遠超馬英九，股市破萬點更是超過2100天，近期股市更是超越港股，而在所謂的威權，以及恢復民主制衡，更是赤裸裸的抹黑，近幾年來，台灣的民主自由，不僅受到國際肯定，國民黨過去更是頒布了世界第二長的戒嚴令，怎麼好意思談威權？更重要的是，侯友宜當年帶頭衝進鄭南榕所在的雜誌社內，導致鄭南榕自焚，有什麼資格講他要恢復民主制衡？

戴瑋姍強調，賴清德已經多次說過，台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，未來仍會延續總統蔡英文的兩岸路線；反觀侯友宜在今日的政見發表會中，說了反對一國兩制，習近平說九二共識就是一國兩制，所以侯友宜要反對九二共識嗎？平常說接受九二共識，現在卻不敢提了，是不是因為心裡有鬼？

此外，戴瑋姍也表示，侯友宜更提到已經被澄清為假訊息的10萬印度移工，是想要來掩蓋自己提出開放中生來台的質疑。而所謂的低薪，更是抹黑，在蔡英文執政下，已經連續8次調漲基本工資，終於告別過去國民黨執政的22K時代。她說，賴清德副總統跟侯友宜不一樣的地方是，侯友宜的團隊就是過去讓薪資停滯在22K的國民黨團隊。

另，針對侯友宜提出「侯康貸」助青年購屋政見，戴瑋姍表示，居住政策需要整體的考量，從小英政府上任以來，不論是透過法令的修訂，或推動直接興辦社會住宅、包租代管社會住宅等政策，都是希望進一步健全民眾的居住需求，皆有具體成果，反觀侯市長不僅有凱旋苑爽收年租金2000萬，社宅的成績更是慘不忍睹，侯市長所謂居住正義都只是掛嘴上而已。

而在最後一輪政見中，戴瑋姍表示，侯友宜面對自己市長任內貪污舞弊回答不清，只會一直強調自己的態度，而在凱旋苑爭議上，侯友宜又推回給娘家，根本就是「好事侯市長，質疑娘家扛」，侯友宜又持續抹黑能源政策，再提核能，卻又說不清核廢料要放在哪，反而推給賴清德也提到核能，但卻刻意忽略賴清德所說的是，如果說未來如果科技進步到相當的程度，可以解決核能安全的問題、核廢料的問題，民眾又有共識的情況下，侯友宜根本就是去脈絡的抹黑，實在令人遺憾。

戴瑋姍強調，侯友宜口中的綠能是弊案，就是要靠成立特偵組查辦的講法，更是代表著，侯友宜反對綠能，想要走回擁核、走回威權的回頭路。侯友宜更刻意誤導民眾聲稱聯合國氣候大會（COP28）的結論為2050核能要增加3倍，事實上這次Cop真正的共識，是再生能源要提升3倍、能源效率提升要翻倍。

戴瑋姍表示，民進黨這8年的能源政策全力發展再生能源，就是這個共識的方向高度符合，而賴清德也是這次提出最完整深度節能政見的候選人，更呼應了能源效率提升翻倍的方向，從整場的抹黑來看，侯友宜真的是沒政見，不抹黑就不會選。