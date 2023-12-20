「賴清德子弟兵被性招待！業者轉光電業」　侯友宜直呼：真好賺！

▲侯友宜電視政見會第三輪發言。（圖／民視提供）



記者崔至雲、陶本和／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜20日在政見會第三輪發言時，砲轟民進黨「綠能發電，綠能發財」，直指民進黨候選人賴清德所屬的新潮流派系，更點名賴清德的子弟兵在台南任職接受業者性招待，業者後來也轉光電業，直呼光電業真好賺。

侯友宜在第三輪發言時指出，綠能發電，綠能發財，其中弊案有很大問題，尤其賴清德所屬的新潮流派系。他說，「非核家園」是民進黨的政策，能源政策說是五三二，但都沒有做到，排碳政策也跟全球背道而馳。

侯友宜質疑賴清德，「非核家園」政策到了選舉又要變了，態度變來變去，過去七年一直跳電。他指出，一下說核能機組可以在緊急狀況啟用，卻又提到核安、核廢料問題又說不要用核能，這跟民進黨長期主張的非核家園立場也不一樣。他說，民進黨態度到底是什麼，要不要放棄或擁抱核能，請說清楚，不要騙選票。

侯友宜說，民進黨執政七年多，為何很多弊案跟綠能有關，88槍事件扯出光電綠能利益，民進黨前立委賴勁麟的雲豹集團的公司，當被質疑後就馬上辭職，民進黨的鄉長也是光電業者。他還提到，賴清德的子弟兵，不要講說是誰，在台南任職期間接受業者性招待，業者後來還轉光電業，他直呼，「光電業真好賺」。