快訊／賴清德：中國眼中選總統都是台獨　「難不成侯柯在選特首？」

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（20）晚間出席首場公辦電視政見會，他在最後一輪發言時表示，請問國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲，「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

賴清德今天晚間在第三輪政見發表階段，繼續砲打侯友宜與柯文哲，他表示，中國公然介選，進行戰爭與和平的大外宣，企圖用戰爭恐嚇台灣人民，扶植親中政權，但大家想想，中國發動戰爭早在1949年古寧頭戰役、1959年八二三砲戰就已經發生，這都是在民進黨成立之前，也是在賴清德、侯友宜、柯文哲3人出生之前。

賴清德直言，中國要併吞台灣是他們的國家政策，爭取世界霸權，「不是那個政黨或哪一個人有甚麼主張所引起，也不是你們全盤接受中國的主張就有辦法阻止，中國是在聯絡次要敵人打擊主要敵人，兔死狗烹、殷鑑不遠，不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣」。

賴清德更指，「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

此外，賴清德說，中國片面公布認定台灣構成貿易壁壘，原本是在明年才要完成調查，現在提前在國民黨夏立言副主席到訪中國隔天就宣布，請問侯友宜，「這是不是公然介選？你願意公布夏立言此行見了什麼人、說了什麼話嗎？你們有沒有裡應外合？不要又說別人在抹紅喔」。

對於柯文哲，賴清德詢問，「柯主席，你怎麼會去跟國民黨簽6點協議，背後有沒有受到威脅利誘？你為什麼事後又反悔？不但你自己哭了，全家人也都哭了。社會擔心，你簽錯政黨協議只是全家哭，如果你擔任總統和中國簽錯協議，是全國人民都要哭了。你願意說明嗎？」

賴清德向全國民眾喊話說，各位鄉親，國家應該走對的路，請大家回顧一下，如果8年前是其他路線贏得選舉，那經過8年來的國內外挑戰，台灣會變成什麼樣子？當美中貿易戰突然來臨，台灣如果有和中國簽訂服貿和貨貿，那台灣的企業會不會被制裁？但好險沒有，台灣現在驕傲的擁抱世界，未來，自己更會讓台灣的產業，在民主世界供應鏈中站穩腳步。