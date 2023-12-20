快訊／賴清德批趙少康「架空傀儡」　提醒侯友宜：總統不可能有褓姆

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（20）出席首場公辦電視政見發表會，他批評，國民黨副總統候選人趙少康說，把副總統當成總統在選，趙提出的政見，國民黨總統候選人侯友宜也照單全收，「我們看不懂，究竟誰才是總統候選人？民眾無法接受，副總統破壞憲政體制，架空傀儡總統。我也要提醒你，總統是不可能有褓姆的」。

賴清德在第三輪政見發表時，談及內政議題，批評侯友宜為什麼當市長的時候，反對核一核二延役？結果現在要選總統，不僅僅核一核二延役，核三都要延役，核四還要重啟，跟大家說明清楚；如果國民黨這麼清廉，為何雲林縣議會議長會涉及綠能收賄案，而且這個有檢察官偵查在案的。

對於民眾黨總統參選人柯文哲標榜財政紀律，賴清德酸說，柯主席喜歡談他的財政紀律，他剛提到他還了570億，但他應該看看，他8年570億剛好其中在某一年，不像台南市，是平均分配，用制度面來做到財政紀律。他說，台南市的財政紀律遠遠比新北市來得好，「你做了哪些建設，我做了哪些建設？我花了多少錢？」

賴清德說，台南市的財政自己有辦法還到兩百億之多，而且留下了許多經費，給後續的市長使用，另外，中央在蔡總統的領導之下，已經還9000億新台幣了，即便是特別預算，也要受《預算法》的規範，以債務比例來看，前總統馬英九交給蔡政府的時候是32、33，現在才26、27，整個總債務佔GDP來看，包括特別預算在內，都比馬時代來得好。

賴清德表示，「如果柯主席了解你在台北市所做的建設，然後再看看你有沒有使用8個基金，同時為什麼集中在一年，你就可以知道，你真正的還債並不踏實，千萬不要再說你是最重視財政紀律的」。

賴清德批評，「侯市長，趙少康先生說，他把副總統當成總統在選，他提出的政見侯市長也照單全收，他說你願意把總統權責分享給他，就連執政後民眾黨可以入閣，也是由他宣布」，但外界看不懂，究竟誰才是總統候選人？民眾無法接受，副總統破壞憲政體制，架空傀儡總統，「我也要提醒你，總統是不可能有褓姆的」。

賴清德又說，「侯市長，我突然想到順帶問你，美中台的一三六是指什麼？」對於柯文哲，他詢問，柯主張內閣制，應該知道內閣制的國家是虛位元首，也沒有副總統，「你為什麼說副總統要監督總統？你若當選總統要凍結考監兩院，又要去立法院備詢不是諮詢，這些都是在擴充總統職權，這個都跟你主張的內閣制背道而馳」。

賴清德補充，目前各種民調都看得出來，希望哪一個政黨執政，民進黨贏得最最多數民眾支持，百分之30幾，贊成國民黨重返執政的20幾，希望民眾黨執政的才10幾，同要的角度來看反對國民黨重返執政的高達7、8成，反對民眾黨執政高達9成，所以藍白合可以證明，聯合政府是建立在虛空的基礎之上之外，也證明只不過是聯合次要敵人打擊主要敵人。