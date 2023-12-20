侯友宜要成立新特偵組　柯文哲喊不贊成：代表台灣非「法律前人人平等」

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席「第一場總統候選人電視政見發表會」。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

第16任總統選舉電視政見發表會今（20）日登場，國民黨總統侯選人侯友宜於第一輪發言時，承諾不會讓弊案發生，會成立新特偵組，不論黨派一定一條條查清楚。但民眾黨總統候選人柯文哲於第二輪發言時，強調自己不贊成設立特偵組，如果把這麼大的權力集中在幾個人身上，更方便主政者操縱，也是在跟老百姓說「我們不是一個法律前人人平等的國家」。

柯文哲於第二輪發言時，談及4個題目「財政紀律、文官制度、數位治理、司法改革」，針對司法改革部分，柯文哲表示，總統蔡英文讓人最失望的就是司法改革，剛上任時信誓旦旦說要做司法改革，後來無聲無息，「我看他現在也不敢談了。」

柯文哲提及，司法是國家最後一道防線，應當被人民所信任，「我們很遺憾的，目前在台灣，司法在民間的可信度還是很低，我們應該讓司法改革委員會真正落實，司法系統的透明跟公正度應該改變，因為我們要讓人民相信司法是公平正義的。」但在民進黨主政下，這幾年司法的確是變「權貴司法」，為有錢人服務。

柯文哲強調，有幾條法律一定要大力推動，包括吹哨者保護法、不法餽贈罪、司法關說罪、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪，「我們希望法律之前人人平等」。

最後，柯文哲說，「我不贊成設特偵組，因為把這麼大權力集中在幾個人身上，更方便主政者操縱，還有一點，若辦大官一定要少數幾個人，就是在跟老百姓說『我們不是一個法律前人人平等的國家』。」希望司法是一個「蔡政府做不好、我們要努力做」的東西，最後他相信只要認真工作，要相信美好台灣，會因為他努力而實現。