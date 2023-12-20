柯文哲反對成立特偵組　侯友宜「辦完就解散」：沒人情壓力才可立竿見影

▲侯友宜電視政見會第三輪發言。（圖／民視提供）



記者崔至雲／台北報導

第16任總統選舉電視政見發表會今（20）日登場，民眾黨總統候選人柯文哲於第二輪發言時，強調自己不贊成設立特偵組。對此，國民黨總統候選人侯友宜在第三輪發言時回應，他所要設的特偵組，辦完案子就解散，沒有人情壓力，針對案子來辦，才可以立竿見影；而剛賴清德說案子都辦完了，但是辦完人民還會問嗎？「我不像你，自己的人都不辦」。

對於柯文哲反對設立特偵組，侯友宜說，他是文官制度培養出來的，他一步一腳印，只要用對人，就會做對事，人很重要、制度很重要，過程中，新的特偵組會針對案子調集所有專業力量，跨區辦案，辦完案就解散，沒有人情壓力，針對案子來辦才可以立竿見影。

侯友宜說，剛剛賴清德說現在的案子都辦清楚了，但是如果辦清楚，人民不會問啊，超思的案辦到哪裡去了？假訊息跟超思關係在哪裡？60幾件高端案在哪裡？為什麼封存？人民想要問的問題，你難道查清楚了嗎？

侯友宜向賴清德喊話，你當過行政院院長耶，民進黨政府發生這些事情你不是沒有責任耶？怎麼說都跟你無關？人民對於詐騙很痛努，現在詐騙產業一枝獨秀，賴說新北市有人貪污，侯說他個性一定會辦，新北市府移送的法辦的佔了九成多，「不像你自己的人自己都不辦」。

