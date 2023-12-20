黃國昌質疑張榮興背景　蔣萬安稱「依規審路權」：絕不會有政治考量

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲支持者搶「開票之夜」2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權，但19日卻被台北市駁回，使民眾黨4名議員向台北市長蔣萬安表達不滿，民眾黨不分區立委提名人黃國昌更質疑警察局長張榮興有爭議。對此，蔣萬安20日強調，無論是警察局或新工處，所有機關都依法行政，「絕對不會有任何政治考量」。

▲蔣萬安與北市8名立委候選人抽號次。（圖／記者周宸亘攝）

蔣萬安20日率領8名國民黨台北市立委候選人，一同到台北市選舉委員會抽號次，並且點燃「聖火」、高喊「八仙過海」、「『侯康配』凍蒜」等口號。

被問到柯粉借路權被駁回爭議，外傳是路權申請單上寫「抗議」2字才被駁回？蔣萬安回應，就原則性回答，「我們絕對是依法行政，依照規定審核，警察局也已經做了清楚說明。」

蔣萬安提及，此審查機制是在2017年前台北市長柯文哲市府所訂下，所以新工處、警察局合審，也是針對路權借用、集會由申請，依法依規進行准駁，「我想就個案部分，警察局已經做說明，大家都可以去看。」

媒體追問，黃國昌質疑此次駁回柯粉路權的台北市警察局長張榮興，上一個職務是辦理88會館案的警政署督察室主任，並質疑其背景？蔣萬安說，「警察局也好，新工處也好，我想我們所有機關都是依法行政、依規定來進行審查，絕對不會有任何政治考量。」