賴清德萬里老家空拍全景曝光　邱毅：臥虎藏龍！拆了總統夢就沒了

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近期陷入萬里老家違建爭議，Google街景圖被有心人士改名成「賴皮寮」。對此，有網路節目曝光360度全景畫面，在畫面中可以發現，獨棟老家旁的大片草皮上鋪有石板步道，一旁還有水池與花園，後方則有多棟小屋等，周遭還有多達9位特勤人員巡查，遭前立委邱毅評為「臥虎藏龍的風水寶地」，並直言「難怪不能拆，拆了龍身就破了，總統夢就沒了。」

邱毅在節目中指出，「賴皮寮」周邊環境群山環繞，旁邊有石板步道，除了外表看到的兩層樓獨棟小洋房外，後方還有3棟小房屋。邱毅認為，這花園整理得特別好，若沒有專人修剪根本不可能，不僅群山圍繞，裡頭花木扶疏，前面獨棟的房子加上後面違建形似一條龍，直言「難怪不能拆，拆了就破了。」

邱毅表示，賴清德老家是塊風水寶地，84號獨棟是龍頭，後面違建是龍尾；除此之外，一旁還有圍欄與人造小河，小河內還有各種顏色的錦鯉，「就說是一條小龍！但我們希望龍要變蛇」。

邱毅說，畫面中還拍到維安人員走來走去巡視，「一堆人！大概有8、9個，嚇死人」，但依照特勤條例，特勤人員是專門在保護總統副總統以及其直系親屬，賴清德說他很少來老家，質疑「為何這裡會有特勤人員？是要保護誰？」邱毅批評，這區說實話是隱藏的龍穴，賴清德的龍身在這裡，所以不能夠拆，拆了龍身就破了，若龍身破了總統夢就沒了。