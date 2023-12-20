快訊／「賴皮寮」衝擊賴清德民調？　潘孟安脫口中央地方「怠惰」

▲潘孟安今天再度回應賴清德萬里老家爭議。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家遭網友諷刺「賴皮寮」，前立委邱毅更在節目公布空拍畫面，質疑旁邊有水池養錦鯉，對此，競總總幹事潘孟安今（20日）說，惡搞揶揄大可不必，也不需要干擾鄰里，賴的老家如同過去金瓜石、瑞芳、九份，甚至過去眷村改建，呼籲中央、地方政府盡快擬訂讓鄉親安家立命的合法程序，並直言中央、地方政府「怠惰」。

潘孟安今天上午在競選總部記者會後，接受媒體聯訪說，對於萬里老宅，該怎麼做就怎麼做，還是遵守法律、依法來處理，新北市府認定如何就如何，必須尊重政府的法規，但是對於有些人惡意kuso（惡搞），甚至去該址拍照、揶揄的，他認為大可不必。

媒體追問，邱毅在節目上公布空拍畫面，質疑萬里老家後面還有兩棟連在一起的鐵皮屋，甚至有水池養錦鯉？潘孟安重申，建築師實際丈量結果在新北市府資料都有呈現，該建物室內僅29.3坪，二樓則是15坪，基本上說草坪、養魚，「我想這個過度的擴充，這一點，我認為也大可不必，也不需要這樣的作為，來干擾到鄰里之間」。

另有媒體詢問，違建議題是否有衝擊賴清德的民調？潘孟安表示，這是一個舊有合法房屋，在很多建築術語裡面，既存違建是因為過去歷史背景，是在實施《都市計畫法》、《區域計畫法》之前興建的合法建築，過去台北縣政府廢坑、廢礦之後主動進行區域計畫，讓金瓜石、瑞芳、九份得以安居、進行改造。

潘孟安批評，但從1988年到現在，台北縣、新北市政府與中央政府怠惰，沒有讓這幾千、幾萬礦區居民有一條可以遵循的路，呼籲「中央、地方趕快擬定一個讓這些鄉親可以能夠安家立命，而且在他們自己建設的過程裡面，自己擁有私有地，可以申請怎麼樣的合法程序」。

潘孟安表示，過去礦工的歷史悲歌，就像過去的眷村改建，過去都是在尚未實施《都市計畫法》之前（興建），「同樣對礦工就是政府的怠惰，沒有去把這些曾經在台灣經濟史上，所貢獻的家庭，能夠為他們的後代，能夠找出一條路」。

潘孟安說，民調是這樣，民調都是參考，不是拿來操作，且民調會隨著很多時事有所波動，像昨天有媒體公布賴清德贏了2位數的民調，民進黨內部民調反而看到，國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲支持度呈現「麻花捲」膠著狀態，他強調，賴會戰戰兢兢，不管是領先或被拉近，一切都要到投票那天才清楚。