「大陸是大籃子！」　侯友宜強調：是我們要放雞蛋的地方

▲侯友宜陪同新北市立委抽籤 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜接受專訪時提到，未來總統一定要先穩住兩岸關係，才有經濟發展，更強調「我走的是台灣中間路線，沒有親中路線」。對此，侯今（20）日受訪時表示，雞蛋不能夠放在同一個籃子，但是大陸是一個籃子，「尤其大陸是一個大籃子我們還是要放雞蛋」，區域經濟貿易也要走出去，「這也是我們放雞蛋的地方」。

「其實台灣都要跟全世界交朋友，我的名字叫友宜，我們台灣不但要跟大陸要和平相處做朋友，也要跟全世界都做朋友」，侯友宜認為，絕對不能像民進黨經濟鎖國，每一次都用意識型態，製造很多不必要的對立跟衝突。

侯友宜再說，民進黨執政下鎖國斷了9個國家的邦交，區域經濟貿易也走不出去，兩岸也不對話也不溝通，兩岸也走不出去，所以現在薪水這麼低，沒有辦法跟國際接軌。



侯友宜強調，他提的中間路線非常的清楚，雞蛋不能夠放在同一個籃子，但是大陸也是一個籃子，「尤其大陸是一個大籃子我們還是要放雞蛋」，區域經濟貿易也要走出去，也是要放雞蛋的地方；所以最重要的是要好好拚經濟，更要走台灣自信、自立、自強的態度，去結交全世界當朋友，台灣一定可以走出一條，讓經濟有活路，讓人民安心、安全、平安過日子的好方式。